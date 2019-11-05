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В России пациентку больницы умыли половой тряпкой: в сеть попало шокирующее видео
В городе Миасс (Челябинская область России) пациентку больницы мыли тряпкой, которую используют для мытья пола.
Инцидент произошел в травматологическом отделении местной горбольницы № 2. Мыла якобы больную женщину уборщица. На камеру снимала соседка пациентки по палате, которая жаловалась по поводу того, что им приходится находиться в одной комнате.
После того, как видео стало достоянием широкой публики, администрация больницы заявила, что планирует подать заявление в прокуратуру на автора ролика за нарушение врачебной тайны.
Как пишут российские СМИ, главврач больницы также пообещал выяснить все обстоятельства произошедшего. В случае установления вины сотрудника медучреждения, наказать ее.
Видео опубликовал телеканал 360.
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