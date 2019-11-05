24.61 / 24.87 27.32 / 27.74
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В России пациентку больницы умыли половой тряпкой: в сеть попало шокирующее видео

11:56 5 ноября 2019 13
в больнице
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Миасс (Челябинская область России) пациентку больницы мыли тряпкой, которую используют для мытья пола.

Инцидент произошел в травматологическом отделении местной горбольницы № 2. Мыла якобы больную женщину уборщица. На камеру снимала соседка пациентки по палате, которая жаловалась по поводу того, что им приходится находиться в одной комнате.

После того, как видео стало достоянием широкой публики, администрация больницы заявила, что планирует подать заявление в прокуратуру на автора ролика за нарушение врачебной тайны.

Как пишут российские СМИ, главврач больницы также пообещал выяснить все обстоятельства произошедшего. В случае установления вины сотрудника медучреждения, наказать ее.

Видео опубликовал телеканал 360.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, в каких условиях приходится лечиться пациентам в 4-й больнице скорой неотложной помощи Харькова. А также публиковали ужасные снимки инфекционного отделения Тутаевской центральной районной больницы в Ярославской области России.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Марина Одольская

Хочу вернуться на сцену: звезда 90-х потрясла судей на кастинге «Х-фактора» (фото)

Грибы в поезде

Грибникам на заметку: в сети обсуждают фото необычной находки в украинском поезде

Метро

В Киеве закрывали центральные станции метро: что произошло

Митяй

«Митяя» выгнали за пьянство: названа причина ухода Николая Добрынина из «Сватов»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер