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В России пациентку больницы умыли половой тряпкой: в сеть попало шокирующее видео

В городе Миасс (Челябинская область России) пациентку больницы мыли тряпкой, которую используют для мытья пола.

Инцидент произошел в травматологическом отделении местной горбольницы № 2. Мыла якобы больную женщину уборщица. На камеру снимала соседка пациентки по палате, которая жаловалась по поводу того, что им приходится находиться в одной комнате.

После того, как видео стало достоянием широкой публики, администрация больницы заявила, что планирует подать заявление в прокуратуру на автора ролика за нарушение врачебной тайны.

Как пишут российские СМИ, главврач больницы также пообещал выяснить все обстоятельства произошедшего. В случае установления вины сотрудника медучреждения, наказать ее.

Видео опубликовал телеканал 360.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, в каких условиях приходится лечиться пациентам в 4-й больнице скорой неотложной помощи Харькова. А также публиковали ужасные снимки инфекционного отделения Тутаевской центральной районной больницы в Ярославской области России.

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