Под Киевом 15-летний зацепер получил ожог половины тела

Происшествия

В Броварах под Киевом подросток-зацепер пытался влезть на железнодорожный вагон и получил ожог 50 процентов тела. Ранее от удара током погиб подросток-«зацепер» в Киеве на столичной станции «Дарница».

Несчастный случай произошел на железнодорожном вокзале Броваров.

Как сообщили в областном главке полиции, по предварительной информации, 15-летний парень пытался перелезть через грузовой вагон на железнодорожном вокзале и получил ожоги.

Подросток самостоятельно обратился за помощью к работникам станции, они в свою очередь вызвали сотрудников полиции и скорую помощь. Сейчас подросток находится в медикаментозной коме в местной больнице, затем его доставят в столичное ожоговое отделение.

Как сообщали «ФАКТЫ», на железнодорожной станции Казатин в Винницкой области погиб 23-летний житель Тернополя, фанат футбольного клуба «Нива». Парень влез на грузовой вагон подышать воздухом и его ударило током. А в Житомире 18-летний «зацепер» получил ожоги 96% тела, попав под напряжение 27 тысяч вольт.

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