24.58 / 24.86 26.96 / 27.43
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Залез на крышу поезда «подышать воздухом»: на Винничине погиб «ультрас»

19:00 14 октября 2019 245
парень на крыше вагона
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 13 октября, на железнодорожной станции Казатин в Винницкой области погиб 23-летний житель Тернополя, фанат футбольного клуба «Нива». Ранее от удара током погиб ребенок на базе отдыха в Одесской области.

На странице тернопольских ультрас в Facebook сообщается, что парень вместе с друзьями добирался на футбольный матч в Житомир между «Нивой» и «Полесьем». Он вышел «подышать воздухом» и залез на крышу товарного вагона.

Его ударило током напряжением 27 тысяч вольт. Парень сразу же погиб.

Любители футбола пишут, что для погибшего Александра Пошелюжного это был 54-й выезд за «Ниву».

Полиция открыла уголовное производство по статье «Несчастный случай».

Ранее сообщалось о ЧП на железнодорожной станции «Дарница» в Киеве, где от удара током обгорел подросток-«зацепер». Юноша получил ожоги 45% тела.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

министр связи ДНР Виктор Яценко

С оккупированного Донбасса сбежали три «управленца», включая «министра связи» (фото)

Тодоренко

Регина Тодоренко резко потолстела (фото)

гороскоп

Тельца ожидает дальняя поездка, а Скорпиона — перемены в личной жизни: гороскоп на неделю

Заворотнюк

Состояние критическое: появились новости о больной Заворотнюк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер