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Залез на крышу поезда «подышать воздухом»: на Винничине погиб «ультрас»
В воскресенье, 13 октября, на железнодорожной станции Казатин в Винницкой области погиб 23-летний житель Тернополя, фанат футбольного клуба «Нива». Ранее от удара током погиб ребенок на базе отдыха в Одесской области.
На странице тернопольских ультрас в Facebook сообщается, что парень вместе с друзьями добирался на футбольный матч в Житомир между «Нивой» и «Полесьем». Он вышел «подышать воздухом» и залез на крышу товарного вагона.
Его ударило током напряжением 27 тысяч вольт. Парень сразу же погиб.
Любители футбола пишут, что для погибшего Александра Пошелюжного это был 54-й выезд за «Ниву».
Полиция открыла уголовное производство по статье «Несчастный случай».
Ранее сообщалось о ЧП на железнодорожной станции «Дарница» в Киеве, где от удара током обгорел подросток-«зацепер». Юноша получил ожоги 45% тела.
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