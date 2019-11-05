По прозвищу Кифа: названо имя убийцы 14-летней девочки под Одессой (фото)

Происшествия

Во вторник, 5 ноября, прокуроры Коминтерновского местной прокуратуры сообщили о подозрении 15-летнему жителю Одессы в умышленном убийстве из корыстных побуждений. В отношении несовершеннолетнего подозреваемого, жертву которого нашли убитой с многочисленными телесными повреждениями, открыли уголовное производство.

«В ходе досудебного расследования установлено, что 2 ноября подозреваемый вместе с потерпевшей, в компании других девушек и парней, находились за городом, на территории Лиманского района области», — сообщили в прокуратуре.

Как отмечается, после того как оба подростка отошли от места общего отдыха и остались одни, злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, начал бить и душить потерпевшую, а затем забрал ее мобильный телефон и скрылся.

«Получив отказ в интимной близости, он озверел, стал наносить девочке удары по лицу, бесчисленное множество ударов. Когда она упала, продолжил наносить удары ногами. А потом все же попытался вступить с ней в интимную связь», — констатирует начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех.

Он также уточнил, что компания, в которой изначально гуляли убитая и подозреваемый, состояла примерно из 25—30 подростков 15−16 лет. Установлено, что во время прогулки дети употребляли спиртные напитки.

Из других источников стало известно, что насильник, издеваясь над своей жертвой, использовал ветку, которой, в частности, повредил гортань девушки… Однако эти и другие моменты правоохранители пока не комментируют, ссылаясь на тайну следствия, а также на то, что еще не завершены экспертные исследования.

Личность подозреваемого также не раскрывают, однако знакомые парня уверены, что это Кирилл, прозвище — Кифа.

От этой жуткой истории в шоке все, особенно те, кто знал Дарину. Говорят, она была тихой, спокойной, очень порядочной девочкой. В дурной компании ее никогда не замечали. С ребятами из класса, в котором училась девочка, сейчас работает психолог.

«Мы не можем поверить в происшедшее, — говорит директор средней школы № 71, в которой училась погибшая, Ирина Ткаченко. — Даша занималась у нас с первого класса, по характеру была лидером, пользовалась уважением».

По словам соседей, семья, в которой росла Даша, — благополучная, девочка была присмотрена. Мама работает в салоне красоты, по некоторым данным, является его совладелицей. Говорят, что гулявшей с парнями либо в нехороших компаниях ее никогда не видели. Соседи убеждены: в данном случае она просто пошла на поводу у подружек.

«Девочка воспитанная, всегда здоровалась. Часто встречались, когда она возвращалась с занятий», — вспоминают жители дома, который расположен неподалеку от школы.

«В ходе следственно-розыскных мероприятий собрано достаточно доказательств прямой причастности подозреваемого подростка к убийству девочки. Собственно, он и сам сознался и своей вины не отрицает. Сейчас с ним проводятся неотложные следственные действия», — сообщили в полиции.

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, тело 14-летней школьницы обнаружили утром, 3 ноября, после того как накануне она не вернулась домой с прогулки. А вскоре полиция задержала подозреваемого.

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