Трамп заявил, что Зеленский «не был поклонником» экс-посла США в Украине Йованович

Мир

В понедельник, 4 ноября, американские СМИ опубликовали полную расшифровку стенограммы показаний бывшего посла США в Украине Мари Йованович членам трех комитетов Конгресса. Дипломат отвечала на вопросы конгрессменов почти месяц назад. Однако обнародование расшифровки стало возможно только после принятия Палатой представителей Конгресса США специальной резолюции по импичменту президента Дональда Трампа.

В своих показаниях Йованович подчеркнула, что ее отставки активно добивался личный адвокат президента США Рудольф Джулиани. Об этом посла предупредил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Йованович не знает, почему Джулиани так хотел от нее избавиться. Она общалась с ним всего три раза, причем очень коротко. Аваков также сообщил, что в ее увольнении крайне заинтересованы бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман. Оба в настоящее время арестованы по решению суда. Их обвиняют в нарушении законов финансирования политических партий в США.

Йованович также раскритиковала Юрия Луценко. Она считает, что уже бывший генпрокурор Украины не выполнил ни одной из задач, которые ставил перед собой, когда занимал этот высокий пост.

Трамп отреагировал на публикацию. Он заявил, что не знаком лично с Йованович. «Я действительно не знаю ее. Но если посмотреть на стенограммы, президент Украины тоже не был ее поклонником», — сказал Трамп, имея в виду Владимира Зеленского и свой разговор с украинским президентом, который состоялся 25 июля.

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Отметим, что Государственный департамент США неожиданно отозвал Йованович из Киева в мае 2019 года, еще до того, как Зеленский занял пост президента Украины.



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