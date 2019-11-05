Происшествия

Во вторник, 5 ноября, в Одессе прощаются с 14-летней Дариной Дробот, зверски убитой в минувшую субботу 15-летним юношей, который, как выяснилось, ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции и уже был судим.

На похоронах Дарины оказались, в частности, четверо воспитанников скандально известного городского Центра социально-психологической реабилитации детей (ЦСПРД), ранее сбежавших из этого учреждения.

Как сообщила журналистам новый начальник службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова, одна из сбежавших девочек дружила с убитой Дариной и хотела быть на ее похоронах.

«Я считаю, если бы они объяснили руководителю центра реабилитации, что хотят отправиться на похороны подруги, то им бы никто не препятствовал. Сейчас на похоронах находятся сотрудники полиции и поисковая группа в сопровождении Натальи Михайлюк, сообщившая, что дети там», — пояснила журналистам Никандрова.

Она сказала, что после траурной церемонии сотрудники полиции доставят детей в отдел полиции, где примут от них объяснения, а затем отвезут в центр реабилитации.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве Дарины дважды проходил реабилитацию в ЦСПРД.

Между тем на церемонию прощания с Дариной к дому по улице Паустовского в Суворовском районе Одессы, где проживает семья, пришли сотни людей. Одноклассники, учителя, друзья, соседи — все они недоумевают, как могло произойти «такое варварство». Вместе с тем замечают, что об асоциальных наклонностях подозреваемого Кирилла были осведомлены многие. В частности, о его наркозависимости и неуравновешенной психике. У многих не укладывается в голове, как могло случиться, что Дарина, практически не употреблявшая алкоголь и физически крепкая девочка, не дала отпор насильнику.

«Ведь она же была выше его ростом! Почему же не сопротивлялась? Почему никто не слышал криков о помощи?» — недоумевают знавшие погибшую девочку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что названо имя подозреваемого в убийстве Дарины Дробот, 5 ноября прокуроры Коминтерновского местной прокуратуры сообщили 15-летнему парню о подозрении. В полиции тот признался в убийстве и рассказал, что предложил несовершеннолетней вступить с ним в половую связь, а после того, как девочка отказалась, начал ее избивать и задушил.

Напомним, что по фактам многочисленных нарушений прав детей в областном коммунальном учреждении «Центр социально-психологической реабилитации детей» открыто несколько уголовных производств. В частности, расследуются дела, связанные с пытками, изнасилованием и превышением власти.

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