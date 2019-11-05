- 17:23 Недетский скандал в Никополе: воспитатели детсада "забыли" двухлетнего ребенка на улице после прогулки
- 16:37 "А был ли мальчик"?: подозреваемому в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе смягчили обвинение
- 16:31 Ксения Собчак умилила сеть трогательным поздравлением от маленького сына
- 16:25 НБУ снова "уронил" курс доллара после укрепления американской валюты 5 ноября
- 16:17 Гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака
- 16:14 Аппетитные цветные блинчики «Яркий день»: легкий рецепт, быстро и вкусно
- 16:13 Нерадивые добытчики песка спровоцировали самый массовый за последние десятилетия мор рыбы на Херсонщине
- 16:13 Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ угрожает остановкой украинских АЭС, — эксперт
- 16:11 Фонд принца Чарльза оказался в центре скандала из-за фальшивых картин стоимостью сотни миллионов долларов
- 16:06 «Барселона» — «Славия»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 16:00 Покончить с "совком": в Украине хотят изменить систему трудоустройства людей с инвалидностью
- 16:00 Голливудская звезда собирается рекламировать для туристов оккупированный Россией Крым
Между убийством 14-летней девочки под Одессой и скандальным центром реабилитации обнаружилась связь
Во вторник, 5 ноября, в Одессе прощаются с 14-летней Дариной Дробот, зверски убитой в минувшую субботу 15-летним юношей, который, как выяснилось, ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции и уже был судим.
На похоронах Дарины оказались, в частности, четверо воспитанников скандально известного городского Центра социально-психологической реабилитации детей (ЦСПРД), ранее сбежавших из этого учреждения.
Как сообщила журналистам новый начальник службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова, одна из сбежавших девочек дружила с убитой Дариной и хотела быть на ее похоронах.
«Я считаю, если бы они объяснили руководителю центра реабилитации, что хотят отправиться на похороны подруги, то им бы никто не препятствовал. Сейчас на похоронах находятся сотрудники полиции и поисковая группа в сопровождении Натальи Михайлюк, сообщившая, что дети там», — пояснила журналистам Никандрова.
Она сказала, что после траурной церемонии сотрудники полиции доставят детей в отдел полиции, где примут от них объяснения, а затем отвезут в центр реабилитации.
Отмечается, что подозреваемый в убийстве Дарины дважды проходил реабилитацию в ЦСПРД.
Между тем на церемонию прощания с Дариной к дому по улице Паустовского в Суворовском районе Одессы, где проживает семья, пришли сотни людей. Одноклассники, учителя, друзья, соседи — все они недоумевают, как могло произойти «такое варварство». Вместе с тем замечают, что об асоциальных наклонностях подозреваемого Кирилла были осведомлены многие. В частности, о его наркозависимости и неуравновешенной психике. У многих не укладывается в голове, как могло случиться, что Дарина, практически не употреблявшая алкоголь и физически крепкая девочка, не дала отпор насильнику.
«Ведь она же была выше его ростом! Почему же не сопротивлялась? Почему никто не слышал криков о помощи?» — недоумевают знавшие погибшую девочку.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что названо имя подозреваемого в убийстве Дарины Дробот, 5 ноября прокуроры Коминтерновского местной прокуратуры сообщили 15-летнему парню о подозрении. В полиции тот признался в убийстве и рассказал, что предложил несовершеннолетней вступить с ним в половую связь, а после того, как девочка отказалась, начал ее избивать и задушил.
Напомним, что по фактам многочисленных нарушений прав детей в областном коммунальном учреждении «Центр социально-психологической реабилитации детей» открыто несколько уголовных производств. В частности, расследуются дела, связанные с пытками, изнасилованием и превышением власти.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...