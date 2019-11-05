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Украина

Голливудская звезда собирается рекламировать для туристов оккупированный Россией Крым

16:00 5 ноября 2019 77
Стивен Сигал
Инф. «ФАКТОВ»

Известному американскому актеру Стивену Сигалу, годом ранее устроившемуся на пропагандистскую должность в России и ставшему «спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия», поручат пропагандировать за рубежом туризм в аннексированном РФ Крыму.

Как сообщают «Крым.Реалии», речь идет о туристическом проекте «Золотое кольцо Боспорского царства», маршруты которого пролегают по территории полуострова. Впрочем, также сообщается, что американский актер публично не комментировал участие в рекламе российского туризма.

Стивен Сигал известен как человек, поддерживающий политику Путина в отношении Украины и Крыма. Он, кстати, наряду с американским и сербским гражданством имеет и паспорт РФ.

Сам актер рассказывал, что в России родились его предки. Так, дед по отцовской линии родился в одном из «буддистских районов» страны, а в первой половине XX века перебрался в США, а бабушка — родом из Владивостока. Также Сигал утверждал, что у него есть корни в Санкт-Петербурге, Беларуси и Украине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2018 года Сигал признался, что хочет стать российским губернатором и руководить Приморским краем.

Ранее Минкульт Украины внес имя Сигала в «черный список».

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