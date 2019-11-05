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Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ угрожает остановкой украинских АЭС, — эксперт
Импорт электроэнергии из РФ, который начался вследствие законодательной инициативы главы Комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, может привести к остановке украинских АЭС и негативным последствиям для энергосистемы страны. Об этом заявила медиадиректор ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная.
«Это вопрос энергетической безопасности страны. При избыточных мощностях, которые существуют в Украине, и регулярных диспетчерских ограничениях на ту же запорожскую станцию пустить электроэнергию из России накануне обещаемой синхронизации (с единой европейской энергосистемой. — Ред.), а мы должны год работать без перетоков, вообще в изолированном режиме — это просто безумие», — заявила Кошарная.
По ее мнению, это решение будет иметь негативные стратегические последствия. И будет грозить в том числе остановкой украинских АЭС, которые производят самую дешевую в стране электроэнергию.
Эксперт напомнила, что решение о возобновлении импорта электроэнергии из России было протянуто главой энергетического комитета ВР Андреем Герусом с нарушением регламентных норм. И нынешняя его попытка исправить ситуацию, оставив только импорт из Беларуси, не выдерживает критики, поскольку эта страна не имеет излишка электроэнергии, и фактически через нее будет поставляться российский ток.
«Когда началась критика, и я, в частности, тоже писала письмо от общественной организации „Украинское ядерное общество“ и президенту о том, что это угрожает энергетической безопасности, это неприемлемо ни по каким вообще моментам, он откатил назад и сказал, что типа только из Беларуси. Но из Беларуси у нас 900 мегаватт сечения, а из Российской Федерации — 3000. И поэтому это очень опасное решение, очень опасное, которое будет иметь негативные последствия для энергосистемы Украины», — подчеркнула Кошарная.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, которая позволила закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза — до 12 млн кВт-ч/сутки.
Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков высказал мнение, что Россия захватит большую часть нашего энергорынка через импорт электроэнергии и будет использовать это для политического давления на украинскую власть.
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