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Нерадивые добытчики песка спровоцировали самый массовый за последние десятилетия мор рыбы на Херсонщине
Причиной массового мора рыбы возле песчаного карьера Херсонского морского торгового порта в Голопристанском районе мог стать выброс сероводорода со дна. Такое случается при нарушении технологического процесса во время добычи песка. Эту версию на селекторном совещании озвучил директор департамента экологии и природных ресурсов Херсонской облгосадминистрации Юрий Попутько.
По словам чиновника, на место происшествия выезжали сотрудники департамента и представители экологической инспекции. Отобранные пробы воды отправлены в Одессу для проведения лабораторных исследований. Предварительная причина: во время добычи песка был поднят пласт подводного грунта, в результате чего вышел сероводород. Это и могло стать причиной мора рыбы, которой в том участке Днепра сейчас немало, поскольку там находится место зимовки.
Пласт погибших карасей, толстолобиков, судака, тарани и других видов рыб у берега достигал метра.
По данным экологов, погибло более 2 млн особей рыбы, это самый большой мор за несколько последних десятилетий.
В то же время Юрий Попутько обратил внимание на то, что погибшую рыбу активно собирают местные жители.
— Госпотребслужба должна принять меры, чтобы не допустить появления этой рыбы на рынках области, — подчеркнул чиновник
Как сообщила «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации Херсонской области Татьяна Пшонь, следователи Голопристанского отделения полиции открыли уголовное производство по ст. 242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод). В случае подтверждения экологической экспертизой нарушения правил добычи песка виновным грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.
Ранее массовый мор рыбы был зафиксирован на реках Харьковской области.
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