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Общество и люди

Недетский скандал в Никополе: воспитатели детсада "забыли" двухлетнего ребенка на улице после прогулки

17:23 5 ноября 2019 44
садик
Инф. «ФАКТОВ»

В детсаду города Никополя Днепропетровской области двухлетнего малыша оставили самого на улице после прогулки. Ребенка нашла дворник садика: мальчик сидел на ступеньках и к тому моменту выглядел испуганным. О случившемся рассказала жительница Никополя Алена Шамотина в соцсетях. По ее информации, ребенка не просто забыли на площадке, а умышленно оставили, чтобы он подумал о своем поведении.

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Мать ребенка после случившегося обратилась в отдел образования при Никопольском горсовете. Начальник отдела Елена Селютина рассказала, что родителям ребенка были принесены извинения, а в саду персоналу еще раз напомнили, что у них есть должностные инструкции.

«Случай, который произошел, недопустим. Родители приводят в садик детей и должны быть уверены, что дети под присмотром и ничто не угрожает их жизни», — подчеркнула Селютина.

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День спустя стало известно, что воспитательнице был объявлен выговор, и она уволилась.

Заведующая садом говорит, что случай был рассмотрен на совещании. «Воспитателя уволили. По поводу этого инцидента родители не имеют претензий к воспитателю», — заявила она.

Версия случившегося от завсадом отличается от того, что рассказали родители мальчика. По мнению заведующей, у них в саду не практикуют подобные псевдовоспитательные меры, а ребенок сам отстал от группы и спрятался, пока воспитатель и няня заводили остальных малышей в помещение.

Мама ребенка в такие оправдания не верит: «Факт в том, что они оставили моего ребенка на улице и закрыли дверь в группу… И никто из них не кинулся за ребенком, пока им не позвонили в звонок, и только после этого они открыли дверь».

Привлекшая внимание к скандалу Алена Шамотина также обратила внимание, что в официальной версии случившегося слишком много неувязок.

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Напомним, ранее в Одессе воспитателя уличили в жестоком обращении с детьми. Скандал закончился увольнением горе-педагога. А в Вышгороде Киевской области неадекватная воспитательница обнаружилась в частном детском садике.

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