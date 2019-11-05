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Пункт пропуска "Каланчак" на админгранице с Крымом временно закроют: что произошло
На админгранице с оккупированным Крымом временно закрывается пункт пропуска «Каланчак». Пропуск граждан будет прекращен с 7 ноября. В этот период повышенная нагрузка ляжет на два других КПВВ — «Чонгар» и «Чаплинка». Они будут работать в штатном режиме.
Закрытым пункт «Каланчак» останется до 15 ноября. Перерыв будет использован для проведения строительных работ и реконструкции пункта пропуска.
Как сообщило Азово-Черноморское управление погранслужбы, временно не пускать граждан в КПВВ «Каланчак» предложили одесские железнодорожники. Это связано со строительными работами повышенной опасности и риском травмирования людей.
Напомним, ранее было заявлено, что КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админгранице с Крымом подвергнутся реконструкции. Заказчиком проекта является «Укрзалізниця».
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