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В Турции решили обложить туристов новым налогом: на сколько подорожает отдых

21:02 5 ноября 2019 479
турция
Инф. «ФАКТОВ»

Турция, которая входит в топ-3 популярных курортных направлений у украинцев, задумалась о введении нового туристического налога. Если решение вступит в силу, то с апреля 2020 года проживание в турецких пятизвездочных отелях станет дороже приблизительно на три доллара (77 грн) из расчета на одного человека за одну ночь.

Законопроект об отельном сборе с туристов уже подготовлен к принятию. В черновом варианте проекта установлены следующие ставки налога (с человека за ночь):

  • отели категории «5 звезд», бутик-отели — 18 турецких лир (77 грн);
  • 4-звездочные отели — 12 турецких лир (52 грн);
  • 3-звездочные отели — 9 турецких лир (39 грн);
  • гостиницы категории «2 звезды», мотели, апартаменты, кемпинги — 6 турецких лир (26 грн).

В Ассоциации отелей Турции считают, что вводить налог преждевременно, так как это может привести к оттоку иностранных туристов. Представители отрасли считают, что туристический сектор еще не полностью восстановился после кризиса и ему далеко до заманчивых показателей 2012 года. Таким образом, даже не слишком высокие новые налоги могут подорвать наметившийся рост.

Напомним, ранее в Турции задумались о том, чтобы отменить all inclusive для туристов. Представители отрасли решили, что туристы, покупая тур «все включено», мало ездят на экскурсии, мало покупают сувениры и почти не тратят деньги за пределами отеля.

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