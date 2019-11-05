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- 21:35 Не провисела и сутки: в Харькове активисты демонтировали памятную доску в честь генерала КГБ
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Не провисела и сутки: в Харькове активисты демонтировали памятную доску в честь генерала КГБ
В Харькове националисты демонтировали мемориальную доску в честь генерал-майора КГБ Юрия Шрамко. 4 ноября по решению Харьковского горсовета табличку с барельефом вывесили на доме, где жил Шрамко. Провисела там доска не более суток.
5 ноября представители харьковского нацкорпуса сняли с дома барельеф Шрамко и оставили записку, что подобные архитектурные изваяния противоречат закону о декоммунизации.
Мемориальную доску декоммунизаторы принесли к зданию Харьковского горсовета и оставили там в перевернутом виде и с запиской-напоминанием о нормах закона про декоммунизацию.
Напомним, Шрамко работал в органах КГБ c 1963 года, возглавлял структуры КГБ в Киевской и Харьковской областях. Общественная организация «Свитанок» напомнила, что именно при Шрамко в 1981 году в Харькове были арестованы и приговорены к семи годам лагерей правозащитник Генрих Алтунян, врач Анатолий Корягин, историк Евгений Анцупов.
В 2019 году решением Конституционного суда закон про коммунизацию был признан правомочным, и требования документа обязательны для выполнения.
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