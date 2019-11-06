Происшествия

На головы падает красный снег: журналисты рассказали об угрозе катастрофы на Тернопольщине (видео)

В городе Кременце Тернопольской области жители жалуются на «красный снег» — это летит мелкодисперсная пыль с элеватора вследствие сушки кукурузы. Собственники элеватора своей вины не чувствуют и говорят, что технологический процесс не изменить.

Список претензий к владельцам элеватора не исчерпывается только загрязнением воздуха и окрестных территорий: страдают проселочные дороги, разбиваемые гружеными фурами, в городе постоянно ощущается гул, вибрируют стены в домах. Жители Кременца требуют закрыть предприятие, сообщает ТСН.

Собственник элеватора пока не обещает улучшений. По его словам, сушка зерна на элеваторе — это та технология, изменить которую не получится, но в качестве компенсации за неудобства элеватор ежегодно платит 11 млн гривен налогов в местные бюджеты.

Напомним, в Сумской области после разрыва бака на элеваторе улицы засыпало тоннами кукурузы. А на Прикарпатье под завалами зерна оказались трое людей.

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