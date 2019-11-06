- 09:05 Стало известно о задержании женщины-ветерана АТО с позывным "Пума": что известно на данный момент
- 09:01 19-летний форвард «Зальцбурга» метит на «вечный» рекорд Роналду: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
- 09:00 В «Укрэнерго» признали, что отключают украинские электростанции из-за российского импорта
- 08:48 «Динамо» (Загреб) – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 08:45 Отопительный сезон в Украине: полностью подключены только три области (карта)
- 08:24 Где смотреть онлайн «Копенгаген» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 08:19 На головы падает красный снег: журналисты рассказали об угрозе катастрофы на Тернопольщине
- 07:49 Ветер, дожди и грозы: синоптики уточнили погоду на ближайшие дни
- 07:30 Где смотреть онлайн «Аталанта» — «Манчестер Сити»: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 07:25 Легкий рецепт ароматного домашнего хлеба: вкусно и полезно
- 07:20 В Харькове устроили потасовку со стрельбой: все подробности, фото и видео
- 07:05 Сумасшествие на «Стэмфорде» — 4:4: «Челси» в Лиге чемпионов отыграл у «Аякса» три мяча
На головы падает красный снег: журналисты рассказали об угрозе катастрофы на Тернопольщине (видео)
В городе Кременце Тернопольской области жители жалуются на «красный снег» — это летит мелкодисперсная пыль с элеватора вследствие сушки кукурузы. Собственники элеватора своей вины не чувствуют и говорят, что технологический процесс не изменить.
Список претензий к владельцам элеватора не исчерпывается только загрязнением воздуха и окрестных территорий: страдают проселочные дороги, разбиваемые гружеными фурами, в городе постоянно ощущается гул, вибрируют стены в домах. Жители Кременца требуют закрыть предприятие, сообщает ТСН.
Собственник элеватора пока не обещает улучшений. По его словам, сушка зерна на элеваторе — это та технология, изменить которую не получится, но в качестве компенсации за неудобства элеватор ежегодно платит 11 млн гривен налогов в местные бюджеты.
Напомним, в Сумской области после разрыва бака на элеваторе улицы засыпало тоннами кукурузы. А на Прикарпатье под завалами зерна оказались трое людей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Перестала кормить сына грудью и резко похудела»: признания сильнейшей участницы «Танців з зірками» (фото)
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!