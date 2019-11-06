24.58 / 24.83 27.21 / 27.62
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На головы падает красный снег: журналисты рассказали об угрозе катастрофы на Тернопольщине (видео)

8:19 6 ноября 2019 176
элеватор
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Кременце Тернопольской области жители жалуются на «красный снег» — это летит мелкодисперсная пыль с элеватора вследствие сушки кукурузы. Собственники элеватора своей вины не чувствуют и говорят, что технологический процесс не изменить.

Список претензий к владельцам элеватора не исчерпывается только загрязнением воздуха и окрестных территорий: страдают проселочные дороги, разбиваемые гружеными фурами, в городе постоянно ощущается гул, вибрируют стены в домах. Жители Кременца требуют закрыть предприятие, сообщает ТСН.

Собственник элеватора пока не обещает улучшений. По его словам, сушка зерна на элеваторе — это та технология, изменить которую не получится, но в качестве компенсации за неудобства элеватор ежегодно платит 11 млн гривен налогов в местные бюджеты.

Напомним, в Сумской области после разрыва бака на элеваторе улицы засыпало тоннами кукурузы. А на Прикарпатье под завалами зерна оказались трое людей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Алена Шоптенко

«Перестала кормить сына грудью и резко похудела»: признания сильнейшей участницы «Танців з зірками» (фото)

Марина Одольская

Хочу вернуться на сцену: звезда 90-х потрясла судей на кастинге «Х-фактора» (фото)

Похороны Кирилла

"А был ли мальчик"?: подозреваемому в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе смягчили обвинение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер