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В «Укрэнерго» признали, что отключают украинские электростанции из-за российского импорта

9:00 6 ноября 2019 65
В «Укрэнерго» признали, что отключают украинские электростанции из-за российского импорта
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

В компании «Укрэнерго» признали, что отключают украинские электростанции из-за импорта электроэнергии из России, поскольку не могут его ограничить. Об этом заявил руководитель департамента развития рынка электроэнергии «Укрэнерго» Никита Вишневский.

Он отметил, что компания не может ограничить импорт, поэтому ограничивает отечественных производителей электроэнергии.

«Отсутствует возможность с точки зрения законодательства ограничения импорта по тем государственным контрактам, которые действуют. Это договор о параллельной работе и это те контракты, которые есть», — сообщил Вишневский.

Эксперт подчеркнул, что для получения возможности ограничивать импорт электроэнергии необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

Ранее эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип на своей странице в Facebook сообщил, что в ночь на 5 ноября состоялись рекордные поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России, составившие 1,216 МВт. При этом впервые ограничили включения мощностей ВИЭ.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», который разрешил закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам автора этой поправки Андрея Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВт-час в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-час/сутки.

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