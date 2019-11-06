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Загипнотизировали: в Киеве группа мошенниц обворовала пенсионерку (фото)
В Киеве на Троещине группа женщин ромской национальности оставили пенсионерку без сбережений. Пострадавшая и ее семья уверены, что мошенницы применяли гипноз.
Из показаний свидетелей становится понятно, что преступная группа работает возле рынка в спальном районе и жертвами выбирает тех, кто явно не готов дать отпор. При этом мошенницы идут в ногу со временем и предлагают пенсионеркам не погадать «что было, что будет», а более актуальные услуги: например, как в случае с последней пострадавшей — оформить специальную карту на скидки в магазинах.
«Работали по схеме: подошли на улице и предложили оформить скидочную карту на 30%, потом начали заговаривать, под гипнозом пришли в квартиру, и бабушка неосознанно отдала все деньги», — рассказали родственники пенсионерки.
Роли у мошенниц четко распределены. Есть активные участники группы, есть маскирующиеся помощники. Нашлась и подставная особа, которая якобы уже воспользовалась предлагаемой услугой и готова делиться своим позитивным опытом. На фото она подписана как «потерпевшая».
Фотографии разыскиваемых опубликованы на странице «Киев Оперативный». Но подписчики сомневаются, что установление личности поможет привлечь к ответственности мошенниц. Гипноз, если он и был, доказать будет сложно. Пока же все выглядит так, что деньги были отданы добровольно, а значит и наказывать не за что.
Напомним, ранее в Киеве в магазинах были замечены опытные «заломщицы купюр», а в торговом центре на Троещине воровка устроила целый спектакль с больной ногой, после чего продавец не досчитался мобильного телефона.
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