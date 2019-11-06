24.58 / 24.83 27.15 / 27.59
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

К приезду Путина в Омске землю покрасили в зеленый цвет, но все испортил снег: чудовищное фото

10:24 6 ноября 2019 265
омск
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Омске чиновники переусердствовали, готовясь к приезду в город Владимира Путина. Ожидая прибытия президента РФ, власти города традиционно мастерили «потемкинские деревни», закрывая яркими банерами непривлекательные фасады. Такими же фальшбанерами маскировались многолетние долгострои.

фасады

В последний момент кому-то из чиновников пришла идея покрасить траву в зеленый цвет, чтобы город еще больше «расцвел». Все испортил неожиданно выпавший снег: теперь «облагороженная» территория сияет ярко-бирюзовым цветом.

скрин

В соцсетях предложили коммунальным службам поскорее покрасить снег еще раз, поскольку Путин прибывает в Омск уже сегодня, 6 ноября. Пока что «голубое море» посреди города выглядит чудовищно, а в соцсетях уже публикуют яркие «фотожабы».

скрин

Напомним, в Красноярске к приезду Путина городские службы меняли снег: убирали грязные сугробы и завозили чистые. А в Кемеровской области снежную горку у местного центра культуры решили покрасить белой «эмульсионкой», чтобы снег не был черным от угольной пыли.

Фото taygainfo/Twitter, ChiefLiberal//Twitter

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Похороны Кирилла

"А был ли мальчик"?: подозреваемому в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе смягчили обвинение

Алена Шоптенко

«Перестала кормить сына грудью и резко похудела»: признания сильнейшей участницы «Танців з зірками» (фото)

Марина Одольская

Хочу вернуться на сцену: звезда 90-х потрясла судей на кастинге «Х-фактора» (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер