Мир

К приезду Путина в Омске землю покрасили в зеленый цвет, но все испортил снег: чудовищное фото

В российском Омске чиновники переусердствовали, готовясь к приезду в город Владимира Путина. Ожидая прибытия президента РФ, власти города традиционно мастерили «потемкинские деревни», закрывая яркими банерами непривлекательные фасады. Такими же фальшбанерами маскировались многолетние долгострои.

В последний момент кому-то из чиновников пришла идея покрасить траву в зеленый цвет, чтобы город еще больше «расцвел». Все испортил неожиданно выпавший снег: теперь «облагороженная» территория сияет ярко-бирюзовым цветом.

В соцсетях предложили коммунальным службам поскорее покрасить снег еще раз, поскольку Путин прибывает в Омск уже сегодня, 6 ноября. Пока что «голубое море» посреди города выглядит чудовищно, а в соцсетях уже публикуют яркие «фотожабы».

Напомним, в Красноярске к приезду Путина городские службы меняли снег: убирали грязные сугробы и завозили чистые. А в Кемеровской области снежную горку у местного центра культуры решили покрасить белой «эмульсионкой», чтобы снег не был черным от угольной пыли.

Фото taygainfo/Twitter, ChiefLiberal//Twitter

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