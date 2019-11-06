- 10:49 Настоящий "совок": в сети показали, как ГБР готовится поздравить Трубу с днем рождения
- 10:29 Боевики понесли потери на Донбассе: офицер ВСУ раскрыл цифры
- 10:27 Глава Amazon Джефф Безос снова самый богатый человек в мире
- 10:24 К приезду Путина в Омске землю покрасили в зеленый цвет, но все испортил снег: чудовищное фото
- 10:17 Отец на помойке, бабушка в лесу: Стас Пьеха шокировал признанием о близких
- 10:08 Где смотреть онлайн «Динамо» (Загреб) — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 10:06 В страшном ДТП на трассе Львов — Луцк погибли три человека: фото с места аварии
- 10:02 Еле стоял на ногах и угрожал уволить патрульных: в Киеве на "пьяной" езде поймали прокурора
- 09:45 Загипнотизировали: в Киеве группа мошенниц обворовала пенсионерку
- 09:42 «Копенгаген» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 09:28 Горячая мамочка: Лилия Подкопаева удивила дерзким декольте
- 09:24 Дубилет сообщил о массовом сокращении сотрудников Госстата: без работы остались 1700 людей
К приезду Путина в Омске землю покрасили в зеленый цвет, но все испортил снег: чудовищное фото
В российском Омске чиновники переусердствовали, готовясь к приезду в город Владимира Путина. Ожидая прибытия президента РФ, власти города традиционно мастерили «потемкинские деревни», закрывая яркими банерами непривлекательные фасады. Такими же фальшбанерами маскировались многолетние долгострои.
В последний момент кому-то из чиновников пришла идея покрасить траву в зеленый цвет, чтобы город еще больше «расцвел». Все испортил неожиданно выпавший снег: теперь «облагороженная» территория сияет ярко-бирюзовым цветом.
В соцсетях предложили коммунальным службам поскорее покрасить снег еще раз, поскольку Путин прибывает в Омск уже сегодня, 6 ноября. Пока что «голубое море» посреди города выглядит чудовищно, а в соцсетях уже публикуют яркие «фотожабы».
Напомним, в Красноярске к приезду Путина городские службы меняли снег: убирали грязные сугробы и завозили чистые. А в Кемеровской области снежную горку у местного центра культуры решили покрасить белой «эмульсионкой», чтобы снег не был черным от угольной пыли.
Фото taygainfo/Twitter, ChiefLiberal//Twitter
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Перестала кормить сына грудью и резко похудела»: признания сильнейшей участницы «Танців з зірками» (фото)
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...