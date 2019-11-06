Происшествия

В Киев поезда прибывают с опозданием: что произошло

В Киев с опозданием прибывают поезда с южного и восточного направлений. Задержались в пути на два часа составы № 9/10 Мариуполь — Киев, № 80 Днепр — Киев. Почти на час опаздывает поезд № 11 Новоалексеевка — Киев и на два часа отклонился от графика № 103 Мариуполь — Киев.

Как объяснили в «Укрзалізнице», опоздания связаны с ЧП на железнодорожном перегоне Подгорцы — Новые Безрадичи к югу от городской черты. В ночь на 6 ноября в окрестностях столицы «поработали» воры и украли два магистральных кабеля, от которых зависит работа железной дороги.

Железнодорожники ведут восстановительные работы, на место вызвана полиция.

Напомним, ранее железнодорожники составили список вещей, которые чаще всего крадут в поездах. Также «Укрзалізниця» страдает от малолетних вандалов, которые бросаются камнями в поезда и в элементы железнодорожной инфраструктуры.

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