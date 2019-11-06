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Смартфоны премиум-класса
Черная пятница — день грандиозных скидок, с которого начинается период предрождественских распродаж. В это время экономически выгодно приобрести дорогостоящие товары. Традиционно онлайн и офлайн-магазины предоставляют покупателям скидки, в том числе на смартфоны для решения бизнес-задач.
Таким запросам соответствуют флагманы ведущих производителей, цены на которые могут порадовать в черную пятницу. В 2019 году поступили в продажу модели смартфонов с новыми технологиями, что улучшило их технические характеристики и внешний вид.
Функции и особенности смартфонов для бизнеса
Современный рынок не предлагает телефоны, которые предназначены только для работы. Но для людей из мира бизнеса требуется, чтобы смартфоны соответствовали таким критериям:
• большие объемы памяти;
• высокая скорость загрузки и открытия программ и файлов;
• одновременная работа в нескольких приложениях;
• емкий аккумулятор и быстрая зарядка;
• безопасное хранение данных;
• большой экран с четкой, яркой и детализированной картинкой;
• строгий и элегантный дизайн, дорогие материалы корпуса;
• компактность и эргономичность.
Смартфоны для бизнеса 2019 года
Samsung S10+/S10/S10e. В этой серии концепт Galaxy-смартфонов эволюционировал до еще более тонких рамок и революционного расположения фронтальной камеры, вмонтированной в экран. Новая матрица Dynamic AMOLED, новый чип Exynos 9820, разделение ядер по функциональности: два ядра М4 активируются для большей производительности, а два ядра ARM Cortex A75 и четыре A55 нужны для базовых задач с ограниченным энергопотреблением.
iPhone XS — лидер продаж III квартала среди айфонов, с отменным дизайном, статусный смартфон отличается безрамочным, красочным экраном с OLED-матрицей. Непревзойденная мощность процессора A12 Bionic с уникальной технологией на кристалле, запас памяти (4 ГБ оперативной/256 ГБ встроенной), графический чип позволяют использовать гаджет для любой работы, в том числе в автономном режиме в течение суток.
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Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"