смартфоны премиум-класса

Пресс-релиз

Черная пятница — день грандиозных скидок, с которого начинается период предрождественских распродаж. В это время экономически выгодно приобрести дорогостоящие товары. Традиционно онлайн и офлайн-магазины предоставляют покупателям скидки, в том числе на смартфоны для решения бизнес-задач.

Таким запросам соответствуют флагманы ведущих производителей, цены на которые могут порадовать в черную пятницу. В 2019 году поступили в продажу модели смартфонов с новыми технологиями, что улучшило их технические характеристики и внешний вид.

Функции и особенности смартфонов для бизнеса

Современный рынок не предлагает телефоны, которые предназначены только для работы. Но для людей из мира бизнеса требуется, чтобы смартфоны соответствовали таким критериям:

• большие объемы памяти;

• высокая скорость загрузки и открытия программ и файлов;

• одновременная работа в нескольких приложениях;

• емкий аккумулятор и быстрая зарядка;

• безопасное хранение данных;

• большой экран с четкой, яркой и детализированной картинкой;

• строгий и элегантный дизайн, дорогие материалы корпуса;

• компактность и эргономичность.

Смартфоны для бизнеса 2019 года

Samsung S10+/S10/S10e. В этой серии концепт Galaxy-смартфонов эволюционировал до еще более тонких рамок и революционного расположения фронтальной камеры, вмонтированной в экран. Новая матрица Dynamic AMOLED, новый чип Exynos 9820, разделение ядер по функциональности: два ядра М4 активируются для большей производительности, а два ядра ARM Cortex A75 и четыре A55 нужны для базовых задач с ограниченным энергопотреблением.

iPhone XS — лидер продаж III квартала среди айфонов, с отменным дизайном, статусный смартфон отличается безрамочным, красочным экраном с OLED-матрицей. Непревзойденная мощность процессора A12 Bionic с уникальной технологией на кристалле, запас памяти (4 ГБ оперативной/256 ГБ встроенной), графический чип позволяют использовать гаджет для любой работы, в том числе в автономном режиме в течение суток.

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