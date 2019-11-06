- 18:17 «Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
- 18:06 У Заворотнюк прокомментировали ситуацию с ее долгами
- 17:57 Несите покрышки: Сенцов дал совет россиянам
- 17:57 Всемирный день науки: веселые открытки и поздравления
- 17:30 Зеленский потребовал от Кабмина разработать "стандарт" новостей для СМИ
- 17:28 В Польше по запросу России задержали легендарного экс-бойца АТО Игоря Мазура
- 17:10 Бывший милиционер из Кременчуга, шпионивший в пользу ФСБ, осужден на 12 лет
- 16:36 Под Киевом водитель устроил масштабное ДТП с переворотом: подробности и фото с места ЧП
- 16:10 В Харькове полицейский по ночам "подрабатывал" грабежами
- 16:00 Под Житомиром легковушка испытала КамАЗ на прочность: трое погибших
- 15:34 Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака
- 15:26 Известный российский историк носил в рюкзаке отрубленные женские руки: подробности жуткой истории
Всемирный день науки: веселые открытки и поздравления
В воскресенье, 10 ноября, отмечают не только Международный день бухгалтера, а и Всемирный день науки.
«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить знакомых с этим праздником.
Всемирный день науки,
Ученых поздравляю,
Больших открытий новых
Вам от души желаю.
Пусть будет вдохновение,
Желание трудиться,
К вершинам новых знаний
Всегда-всегда стремиться.
Желаю вам зарплаты
В купюрах иностранных,
И перспектив в науке
Огромных, многогранных.
***
Рыцари науки,
Вы каждый день в строю,
Идеи вам и мысли
Покоя не дают.
От вас одних зависит
Развитие и прогресс,
Сегодня День науки
Мир отмечает весь.
Наука не приемлет
Кордонов и границ,
Раздела нет на нации,
В ней миллионы лиц.
Ученых всей планеты
В праздник поздравляем,
Открытий грандиозных
Каждому желаем.
***
Поздравляю с днем науки,
Без нее ведь никуда,
Все бы умерли от скуки,
Если б, ну хоть иногда,
Не случалось бы открытий —
Важных, нужных, да любых!
Поздравления прими ты
И подарок — этот стих!
***
Говорят — без муки нет науки,
Путь так не будет никогда,
Умелыми пусть будут руки,
Приносят радости года.
Говорят — наука дает крылья,
Желаю в небесах летать,
Все получать, да без усилия,
За знаниями всегда бежать!
Напомним, что 9 ноября отмечается День украинской письменности и языка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...