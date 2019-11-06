Общество и люди

Всемирный день науки: веселые открытки и поздравления

В воскресенье, 10 ноября, отмечают не только Международный день бухгалтера, а и Всемирный день науки.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить знакомых с этим праздником.

Всемирный день науки,

Ученых поздравляю,

Больших открытий новых

Вам от души желаю.

Пусть будет вдохновение,

Желание трудиться,

К вершинам новых знаний

Всегда-всегда стремиться.

Желаю вам зарплаты

В купюрах иностранных,

И перспектив в науке

Огромных, многогранных.



***

Рыцари науки,

Вы каждый день в строю,

Идеи вам и мысли

Покоя не дают.

От вас одних зависит

Развитие и прогресс,

Сегодня День науки

Мир отмечает весь.

Наука не приемлет

Кордонов и границ,

Раздела нет на нации,

В ней миллионы лиц.

Ученых всей планеты

В праздник поздравляем,

Открытий грандиозных

Каждому желаем.



***

Поздравляю с днем науки,

Без нее ведь никуда,

Все бы умерли от скуки,

Если б, ну хоть иногда,

Не случалось бы открытий —

Важных, нужных, да любых!

Поздравления прими ты

И подарок — этот стих!

***

Говорят — без муки нет науки,

Путь так не будет никогда,

Умелыми пусть будут руки,

Приносят радости года.

Говорят — наука дает крылья,

Желаю в небесах летать,

Все получать, да без усилия,

За знаниями всегда бежать!

Напомним, что 9 ноября отмечается День украинской письменности и языка.

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