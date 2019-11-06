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Общество и люди

Всемирный день науки: веселые открытки и поздравления

17:57 9 ноября 2019 7
Всемирный день науки
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 10 ноября, отмечают не только Международный день бухгалтера, а и Всемирный день науки.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить знакомых с этим праздником.

Всемирный день науки

Всемирный день науки,
Ученых поздравляю,
Больших открытий новых
Вам от души желаю.

Пусть будет вдохновение,
Желание трудиться,
К вершинам новых знаний
Всегда-всегда стремиться.

Желаю вам зарплаты
В купюрах иностранных,
И перспектив в науке
Огромных, многогранных.

Всемирный день науки
***
Рыцари науки,
Вы каждый день в строю,
Идеи вам и мысли
Покоя не дают.

От вас одних зависит
Развитие и прогресс,
Сегодня День науки
Мир отмечает весь.

Наука не приемлет
Кордонов и границ,
Раздела нет на нации,
В ней миллионы лиц.

Ученых всей планеты
В праздник поздравляем,
Открытий грандиозных
Каждому желаем.

Всемирный день науки
***
Поздравляю с днем науки,
Без нее ведь никуда,
Все бы умерли от скуки,
Если б, ну хоть иногда,

Не случалось бы открытий —
Важных, нужных, да любых!
Поздравления прими ты
И подарок — этот стих!
***
Говорят — без муки нет науки,
Путь так не будет никогда,
Умелыми пусть будут руки,
Приносят радости года.

Говорят — наука дает крылья,
Желаю в небесах летать,
Все получать, да без усилия,
За знаниями всегда бежать!

Всемирный день науки

Всемирный день науки

Всемирный день науки

Напомним, что 9 ноября отмечается День украинской письменности и языка.

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