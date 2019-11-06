24.55 / 24.79 27.14 / 27.55
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

У бывшей жены Путина нашли сверхприбыльный бизнес: наживается на простых россиянах

12:23 6 ноября 2019 522
путина
Инф. «ФАКТОВ»

Бывшая супруга Владимира Путина Людмила освоила сверхприбыльный бизнес. Расследователи выяснили, что бывшая российская первая леди взяла под контроль популярный сервис микрокредитования, и теперь россияне ей должны миллионы долларов.

По информации издания «Собеседник», Людмила Путина была среди тех, кто в 2017 году выгодно вложился в старт-ап CarMoney, выдающий кредиты под залог тем, кому не хватает денег до зарплаты. Получив от инвесторов 10 млн долларов, старт-ап превратился в лидера среди микрофинансовых контор. Инвесторы предпочитали хранить анонимность, но журналисты-расследователи выяснили, что цепочка собственников CarMoney идет через кипрский офшор и в итоге приводит к Людмиле Шкребневой (девичья фамилия Людмилы Путиной).

Анализ финансовых результатов компании показал, что по состоянию на 2019 год россияне (в основном представители наиболее уязвимых социальных групп) должны бывшей первой леди 2,6 млрд рублей (более 40 млн долларов).

Напомним, о разводе с женой Владимир Путин объявил в июне 2013 года. В 2016 году Людмила Путина снова вышла замуж и взяла фамилию второго мужа, став Людмилой Очеретной.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Заворотнюк и Жингунов

«Что-то в ней было фальшиво»: Заворотнюк заподозрили в неискренности

Марина Одольская

Хочу вернуться на сцену: звезда 90-х потрясла судей на кастинге «Х-фактора» (фото)

Осень

Холодно, ветрено и ночные заморозки: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер