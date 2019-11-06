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У бывшей жены Путина нашли сверхприбыльный бизнес: наживается на простых россиянах
Бывшая супруга Владимира Путина Людмила освоила сверхприбыльный бизнес. Расследователи выяснили, что бывшая российская первая леди взяла под контроль популярный сервис микрокредитования, и теперь россияне ей должны миллионы долларов.
По информации издания «Собеседник», Людмила Путина была среди тех, кто в 2017 году выгодно вложился в старт-ап CarMoney, выдающий кредиты под залог тем, кому не хватает денег до зарплаты. Получив от инвесторов 10 млн долларов, старт-ап превратился в лидера среди микрофинансовых контор. Инвесторы предпочитали хранить анонимность, но журналисты-расследователи выяснили, что цепочка собственников CarMoney идет через кипрский офшор и в итоге приводит к Людмиле Шкребневой (девичья фамилия Людмилы Путиной).
Анализ финансовых результатов компании показал, что по состоянию на 2019 год россияне (в основном представители наиболее уязвимых социальных групп) должны бывшей первой леди 2,6 млрд рублей (более 40 млн долларов).
Напомним, о разводе с женой Владимир Путин объявил в июне 2013 года. В 2016 году Людмила Путина снова вышла замуж и взяла фамилию второго мужа, став Людмилой Очеретной.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!