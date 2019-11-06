Отец до смерти забил 6-месячного сына: подробности трагедии на Полтавщине

Происшествия

Стали известны подробности жуткой истории, случившейся поздно вечером 4 ноября в селе Вовчик Лубенского района Полтавской области. Напомним, здесь, пытаясь успокоить 6-месячного сына, пьяный отец забил ребенка до смерти.

Как сообщили в прокуратуре, задержанный по подозрению в умышленном убийстве малолетнего ребенка 21-летний мужчина дал показания, согласно которым, он, вернувшись со дня рождения друга и находясь в нетрезвом состоянии, взял плачущего сына на руки, но не смог удержать и упустил его на пол. Потом поднял его и положил на кресло, а что было дальше, не помнит.

Со слов 20-летней матери погибшего малыша, в момент трагедии ее не было дома — она побежала к сельскому магазину, чтобы забрать машину, которую там оставил супруг. А когда вернулась, увидела, что он спит на кровати, а ребенок лежит в коляске без дыхания и с синим лицом. Женщина тут же позвала на помощь фельдшера, проживающего по соседству, однако он уже ничего не мог сделать — малыш умер до этого.

Во время предварительного осмотра тела ребенка эксперт выявил засохшую кровь под носом и множественные синяки на лице. Официально причина смерти пока не названа.

Страшная новость шокировала жителей Вовчика. В селе говорят, что молодой отец души не чаял в своих двух сыновьях (старшему около двух лет). Часто гулял с ними, ни в чем им не отказывал. Семья была всем обеспечена, погибший ребенок рос здоровым и ухоженным. Однако многим было известно, что глава семьи изредка прикладывается к рюмке, а, напившись, становился неуправляемым. Из-за этого супруги ссорились. В мае, рассказывает сельский голова Ольга Козловская, на свой день рождения он так набрался, что соседи позвонили ей с просьбой утихомирить дебошира: мужчина избил жену. Однако потерпевшая, когда на семейную ссору был вызван наряд полиции, отказалась от претензий к супругу. С тех пор семейство запретило соседям вмешиваться в их личную жизнь. Но в тот день, по свидетельствам соседей, за их дверью было тихо. И только когда случилось непоправимое, несчастная мать закричала на весь многоэтажный дом…

Меру пресечения задержанному на месте преступления суд пока не избрал.

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А в Днепре патрульным полицейским и врачам пришлось забрать у родителей восьмимесячного малыша из-за жестокого обращения. Выяснилось, что глава семейства — 27-летний безработный, к тому же злоупотребляющий алкоголем — жестоко избивает ребенка.

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