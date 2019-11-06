Стиль жизни

Что обещают звезды: гороскоп на 7 ноября для всех знаков зодиака

7 ноября будет много дел, но все успеют посвятить время себе, если захотят.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 7 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Совет звезд: сегодня не стоит вкладывать деньги во что-либо. В любовных отношениях не пытайтесь командовать.

Телец

У Тельцов сегодня плодотворный день, когда аккумуляторы будут работать без умолка, воспользуйтесь этим.

Близнецы

Хороший день, чтобы выбросить что-то ненужное. Вы познакомитесь с человеком, который станет вам верным другом.

Рак

Удачный день для Раков. Грандиозных успехов можно добиться в бизнесе, искусстве и технических сферах.

Лев

Звезды советуют сегодня заняться перестановкой в доме или оформлением какого-то пространства.

Дева

Сегодня много сил и концентрации потребует материальная сторона жизни, но вы справитесь.

Весы

У Весов сегодня появится шанс пробиться наверх. Вы очень много работаете, помните об отдыхе.

Скорпион

Совет звезд: будьте осторожнее во время занятий спортом, не исключены травмы и растяжения.

Стрелец

Осторожнее сегодня, можете стать отличной мишенью для мелких воришек. Приятная встреча ожидает в дальней дороге.

Козерог

Вам сегодня придется заниматься финансовыми, хозяйственными и даже строительными работами. Побалуйте себя.

Водолей

Совет дня: будьте аккуратны с вашими деньгами, вы можете их случайно потерять. Возможна волокита с подписанием документов.

Рыбы

Не стоит торопить события в любви, это может ухудшить отношения с партнером. Вечером к вам «придут» деньги.

Хорошего вам дня!

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