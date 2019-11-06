- 06:35 Автомобильный «бунт» на Братиславской в Киеве: «вышедшая из повиновения» фура повредила 8 автомобилей
- 06:01 Стало известно, за какой период нужно учитывать зарплату при начислении пенсии
- 05:29 Моложе внука: шансонье Шуфутинский встречается с 22-летней прелестницей
- 05:22 Что обещают звезды: гороскоп на 7 ноября для всех знаков зодиака
- 05:02 «Нужно жить»: семью Заворотнюк поддержит жена Пескова
- 04:30 Взрыв представительского Mercedes в Киеве: появились эксклюзивные фото с места кровавого происшествия
- 03:55 Ни грамма картошки: стало известно, как королева Елизавета II поддерживает хорошую физическую форму
- 03:23 «Он знал, на ком женился»: Кристина Асмус рассказала о реакции мужа на откровенную сцену
- 02:48 Не надо тупить: девушки рассказали, как безуспешно пытались намекнуть парням на близость
- 02:18 Пуговка из «Папиных дочек» повзрослела: Катя Старшова показала зрелого «бойфренда»
- 01:49 Заставить агрессора убраться из Крыма: Украина подготовила новую резолюцию для ООН
- 01:20 Порно-скандал в Калифорнии: зрелая женщина занималась сексом с одноклассниками дочери
Что обещают звезды: гороскоп на 7 ноября для всех знаков зодиака
7 ноября будет много дел, но все успеют посвятить время себе, если захотят.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 7 ноября для всех знаков зодиака.
Читайте также: Точный гороскоп на неделю
Овен
Совет звезд: сегодня не стоит вкладывать деньги во что-либо. В любовных отношениях не пытайтесь командовать.
Телец
У Тельцов сегодня плодотворный день, когда аккумуляторы будут работать без умолка, воспользуйтесь этим.
Близнецы
Хороший день, чтобы выбросить что-то ненужное. Вы познакомитесь с человеком, который станет вам верным другом.
Рак
Удачный день для Раков. Грандиозных успехов можно добиться в бизнесе, искусстве и технических сферах.
Лев
Звезды советуют сегодня заняться перестановкой в доме или оформлением какого-то пространства.
Дева
Сегодня много сил и концентрации потребует материальная сторона жизни, но вы справитесь.
Весы
У Весов сегодня появится шанс пробиться наверх. Вы очень много работаете, помните об отдыхе.
Скорпион
Совет звезд: будьте осторожнее во время занятий спортом, не исключены травмы и растяжения.
Стрелец
Осторожнее сегодня, можете стать отличной мишенью для мелких воришек. Приятная встреча ожидает в дальней дороге.
Козерог
Вам сегодня придется заниматься финансовыми, хозяйственными и даже строительными работами. Побалуйте себя.
Водолей
Совет дня: будьте аккуратны с вашими деньгами, вы можете их случайно потерять. Возможна волокита с подписанием документов.
Рыбы
Не стоит торопить события в любви, это может ухудшить отношения с партнером. Вечером к вам «придут» деньги.
Хорошего вам дня!
Читайте также, что делать, если приснилась свадьба.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...