Стиль жизни

Ничего хорошего не ждите: что значит, если приснилась свадьба (сонник)

Сновидения, связанные с заключением брака, имеют несколько значений. В соннике «ФАКТОВ» мы расскажем о толковании снов, в которых есть невеста, жених, венчание, свадебный пир или другие атрибуты брачной церемонии. Ранее мы сообщали, что значит, если приснились мама, отец, бабушка, дедушка или другие родственники, а также как следует трактовать сновидения с животными.

Если приснилось, что вы гуляете на собственной свадьбе, то такой сон предвещает счастливую семейную жизнь. Если приснилась чужая свадьба, значит, ваши желания и мечты вскоре исполнятся. Видеть свадьбу своей любимой женщины — предупреждение, что скоро о чем-то сильно пожалеете.

Если приснилась богатая свадьба и шикарный стол, а вы являетесь важным и желанным гостем, то такой сон предвещает новые обязанности. Сон, в котором вы собираетесь на свадьбу, означает, что вас ждут большие, но приятные перемены.

Если девушке приснилось, что она невеста, — это предостережение: возлюбленному запала в сердце другая девушка. Будьте осторожны! Если женщина в возрасте во сне увидела себя невестой, то ее ждут мелкие проблемы и недоразумения с мужем. Сонник гласит, что, если одному из супругов снится их свадьба, то в семье кто-то может заболеть. Если девушке приснилась свадьба сестры или брата, то ее ждет знакомство с неприятным и скучным парнем.

Видеть себя во сне свидетелем или свидетельницей — стоит ждать серьезных изменений в жизни, в первую очередь, в любовных отношениях.

Если же приснилась, что вступаете в брак с неприятным вам и плохим человеком, то скоро вы перестанете с ним общаться.

Если во сне увидели молодую и красивую невесту, значит, вашим родителям есть чего опасаться. Если же невеста во сне была старая и некрасивая, то такой сон предупреждает, что опасность грозит вам и вашим близким.

Если увидели во сне, что пара венчается, то ожидайте новое, но достаточно приятное знакомство.

Видеть во сне свадебный кортеж — в жизни ждать хорошие вести.

Увидеть во сне свадебную фату — стоит оберегать свои отношения со второй половинкой, ведь вас ждут недоразумения и мелкие ссоры. Примерять во сне фату — к влюбленности в недоступного или же неподходящего вам человека. Если незамужней девушке снится, что она надевает фату, значит, ее ждет знакомство с мужчиной, который сыграет важную роль в ее жизни. Увидеть во сне грязную или рваную фату — стоит опасаться обмана и клеветы.

Приснилось, как с вас спадает фата и летит в грязь — это означает, что вы еще не встретили свою любовь, у вас все еще впереди! Если во сне ваша фату унесло ветром — вас ждет расставание с любимым.

Если во сне вы продавали либо покупали фату, значит, вам придется приложить немало усилий, чтобы стать счастливым человеком, тем более — любимым.

Если девушка во сне видит себя в свадебном платье — в жизни ее свадьба будет отложена. Если такой сон приснился замужней женщине — ее ждут разочарования, огорчения и ностальгия.

Сон, в котором мужчина видит жену в свадебном платье, предупреждает о материальных проблемах. Приснилось, что во сне жена вышла замуж за другого мужчину? Значит, вам стоит больше уделять времени супруге. Она и правда может уйти к другому, ведь вы отдаляетесь друг от друга.

Если приснилась знакомая женщина в свадебном платье, то вас ждут успех, радость и везение.

Во сне вы покупаете свадебное платье — скоро помиритесь с родственником или близким человеком.

Если видели во сне свою маму в свадебном платье, — необходимо быть крайне осторожным, ведь такой сон сулит трагедию и беду.

Приснилось, что вы стираете свадебное платье, — это значит, что в жизни вы недовольны собственной семейной жизнью. И нужно хорошенько постараться и поработать над отношениями, если хотите сохранить семью.

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