Порядочные люди: коллега Сивохо по СНБО сделал странное заявление о главарях "ДНР"-"ЛНР"

Украина

После недавнего заявления советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о том, что «Слуга народа» готовится к выборам на оккупированной территории Донбасса, его коллега — также советник секретаря Собеза Максим Ткаченко — не исключил, что некоторые из руководителей оккупационных администраций «могут остаться во власти».

«Мне кажется, что и на той стороне сейчас во власти есть профессиональные люди, есть вменяемые люди, все равно есть честные и порядочные люди, которые хотят мира и возврата территорий», — цитирует «слугу народа» «Информационное сопротивление».

Также Максим Ткаченко заявил, что люди остались на оккупированных территориях «по разным причинам», и добавил: «Многих мы знаем, и я не исключаю, что кто-то из них может остаться в команде новой власти».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Максим Ткаченко, ранее работавший гендиректором компании «Квартал-концерт», прошел в парламент от «Слуги народа» и стал замглавы Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Советником секретаря СНБО он был назначен в конце октября 2019 года.

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