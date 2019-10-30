Украина

Сивохо подтвердил, что "слуги народа" готовятся к выборам в ОРДЛО (видео)

Информацию о том, что в интересах президентской партии «Слуга народа» на оккупированных территориях Донбасса проводились социологические исследования журналистке Соне Кошкиной подтвердил недавно назначенный советником секретаря СНБО Сергей Сивохо.

«Некоторое время тому назад сразу несколько никак не связанных между собой источников в новой власти рассказали нам о существовании некой „особой социологии“. Особенность ее в том, что исследование — в интересах этой самой новой власти — будто бы проводилось на оккупированных территориях и показало очень хорошие результаты для СН», — пишет в Telegram журналистка и добавляет, что сначала не поверила в это, посчитав такие сведения «сюрреалистичными».

По ее словам, эта информация вызвала ряд вопросов, в частности о том, кто проводил эти исследования: «Ясно же, что у официального Киева подобных возможностей нет. От слова совсем. Так значит ли это, что „замеры“ — по просьбе СН — организовывали русские? Ввиду вышеизложенного, дальнейшей „раскруткой“ темы мы заниматься не стали. И уже почти забыли о „особой социологии“, как вдруг вчера в Мариуполе встретили Сергея Сивохо. Ну, я возьми и спроси его об этой „социологии“. Буквально наобум: да — да, нет — нет. Каково же было мое удивлением, когда Сивохо все это подтвердил».

Вот отрывок из беседы журналисток «LB» с Сергеем Сивохо (полный текст — на видео ниже).

Соня Кошкина: Есть информация, что ваша команда будто проводила приблизительные замеры электоральных настроений в ОРДЛО.

- Да.

С.К.: Можете рассказать подробнее?

- Пока нет.

- С.К.: Это были замеры на той территории?

- И на той тоже.

- С.К.: Как вам удалось опросить жителей на оккупированной территории?

- Ага, сейчас я вам «сдам» наших людей, которые там работали!

- С.К.: Вы верите в то, что это могут быть объективные цифры?

- Да.

- С.К.: Вы считаете, что вас, «Слугу народа», там в целом поддерживают?

- Надо спрашивать.

- С.К.: Но вы же проводили исследование.

- Вы знаете, что уже есть люди, которые находясь там, готовы идти на выборы от «Слуги народа»? Люди, которые находятся там, и не боятся озвучить…

- С.К.: Идти, если местные выборы будут объявлены.

- Да.

А коллега Кошкиной спросила у Сивохо: «Суммируем: перед вами стоит задача — подготовить оккупированные территории к местным выборам под „Слугу народа“?» «И это тоже, в том числе», — ответил советник секретаря Собеза.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при решении вопросов торговой блокады и выплаты пенсий жителям неподконтрольной части Донбасса необходимо учитывать интересы граждан Украины и принимать такие решения «с холодной головой».

Ранее о пенсиях говорил и Сивохо, заявляя, что пенсионеры, проживающие в ОРДЛО, «не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги».

А в Минсоцполитики заявляли о начале монетизации беби-боксов для новорожденных в Донецкой области.

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