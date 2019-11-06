24.55 / 24.79 27.14 / 27.55
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Политикой не интересуемся, о войне что-то слышали: опрос киевлян на видео шокировал сеть

13:13 6 ноября 2019 170
опрос
Инф. «ФАКТОВ»

Опрос обычных граждан на улицах Киева подтвердил недавние выводы социологов, что жители Украины перестали бояться войны, а о политике родного государства имеют очень смутное представление.

«Это меня не интересует», — искренне заявляет девушка на видео, отвечая на вопрос о причинах войны на Донбассе. «Я не сторонник политики и не интересуюсь этим», — вторит ей юноша, встреченный авторами опросами на Майдане.

Многие, как оказалось, не испытывают негативных чувств к государству-агрессору. «Мне вообще Россия нравится, это ведь не народ начал войну, а правительство», «У меня в России много друзей, отношусь положительно», «Пусть заканчивается уже эта война» — говорили участники опроса.


Многие опрошенные в Киеве заявляли, что их в целом радует политика нового президента, но попытки перечислить достижения заканчивались безрезультатно. «Он что-то делает, мне нравится», — честно признался один из респондентов.

В соцсетях считают, что украинцы на видео продемонстрировали опасное равнодушие к судьбе страны.

Напомним, последние социологические опросы показали, что рейтинг Зеленского начал снижаться. О его последних инициативах — формуле Штайнмайера и о разведении войск на Донбассе — украинцы немного слышали, но 60 процентам трудно сформулировать свое отношение к этому решению.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Заворотнюк и Жингунов

«Что-то в ней было фальшиво»: Заворотнюк заподозрили в неискренности

Марина Одольская

Хочу вернуться на сцену: звезда 90-х потрясла судей на кастинге «Х-фактора» (фото)

Тина Кароль

Все по-настоящему: Тина Кароль раскрыла тайну отношений с Даном Баланом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер