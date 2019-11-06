Украина

Политикой не интересуемся, о войне что-то слышали: опрос киевлян на видео шокировал сеть

Опрос обычных граждан на улицах Киева подтвердил недавние выводы социологов, что жители Украины перестали бояться войны, а о политике родного государства имеют очень смутное представление.

«Это меня не интересует», — искренне заявляет девушка на видео, отвечая на вопрос о причинах войны на Донбассе. «Я не сторонник политики и не интересуюсь этим», — вторит ей юноша, встреченный авторами опросами на Майдане.

Многие, как оказалось, не испытывают негативных чувств к государству-агрессору. «Мне вообще Россия нравится, это ведь не народ начал войну, а правительство», «У меня в России много друзей, отношусь положительно», «Пусть заканчивается уже эта война» — говорили участники опроса.

Многие опрошенные в Киеве заявляли, что их в целом радует политика нового президента, но попытки перечислить достижения заканчивались безрезультатно. «Он что-то делает, мне нравится», — честно признался один из респондентов.

В соцсетях считают, что украинцы на видео продемонстрировали опасное равнодушие к судьбе страны.

Напомним, последние социологические опросы показали, что рейтинг Зеленского начал снижаться. О его последних инициативах — формуле Штайнмайера и о разведении войск на Донбассе — украинцы немного слышали, но 60 процентам трудно сформулировать свое отношение к этому решению.

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