Происшествия

Из ресторана в больницу: на Львовщине гости массово отравились на свадьбе

Во вторник, 5 ноября, в инфекционное отделение Новояворовской районной больницы Львовской области поступили и были госпитализированы шесть человек с симптомами острого энтероколита. Ранее в инфекционное отделение Косивской центральной районной больницы Прикарпатья госпитализировали шестеро детей с признаками тяжелого пищевого отравления.

— Все пострадавшие праздновали свадьбу в ресторане отельного комплекса «Кривое Озеро». Там они, по их словам, ели жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и пирожки с мясом. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести, всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщает Департамент охраны здоровья Львовской областной государственной администрации.

Согласно информации из других источников, на утро среды, 6 ноября, количество пострадавших, которые обратились в больницу и были госпитализированы, возросло до 11 человек. Медики не исключают, что к ним обратятся и остальные участники застолья, ведь на свадьбе гуляли почти 150 человек.

В настояний момент сотрудники Госпродпотребслужбы и областного лабораторного центра проводят проверку ресторана и его работников, отбирают образцы блюд, берут смывы. Решается также вопрос о закрытии заведения общественного питания.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Сумской области в больницу с признаками пищевого отравления попали 11 студентов одного из местных профессионально-технических учебных заведений.



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