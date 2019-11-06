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Температурные качели: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели
После по-весеннему теплой погоды, которая установилась в Украине в начале ноября, в четверг, 7 ноября, холодный фронт принесет дожди в западные и северные области страны.
Впрочем, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, осадки будут периодическими — от небольших до умеренных.
«Поскольку фронт холодный, то и, соответственно, температура воздуха в этих областях снизится — в северной и западной части страны в течение дня ожидается + 9 + 14 градусов. Однако на юге, востоке и в большинстве центральных областей все еще побудет апрельское чудо: сухо и + 15 + 22 градуса», — прогнозирует синоптик.
В Киеве 7 ноября есть вероятность дождя, особенно ближе к вечеру. Будет прохладно — днем температура воздуха будет колебаться вокруг +10 градусов.
В пятницу, 8 ноября, также будет свежо, а 9−10 ноября вновь потеплеет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре был зарегистрирован температурный рекорд — в ночь на 5 ноября температура не опустилась ниже +12,3°. За 139 лет наблюдений такой теплой ночь была лишь дважды (первый раз — в 1930 году).
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