Ветер, дожди и грозы: синоптики уточнили погоду на ближайшие дни

Украина

6 ноября во всех областях Украины погода будет теплой, но ветреной. Порывы могут достигать 15−20 м/с, есть опасность падения старых деревьев, повреждения линий электропередачи.

Тем временем температура за окном будет ощутимо выше, чем предполагают климатические нормы для ноября. По информации Украинского гидрометцентра, днем по всей левобережной Украине ожидается 15−20°, в западных областях чуть похолодает до 10−15° из-за холодных воздушных масс из Центральной Европы.

Дожди пройдут во всей западной части страны, в Закарпатье и Прикарпатье с грозами, умеренные осадки возможны в северных областях и частично в Винницкой.

К 7 ноября дождями будут охвачены не только запад и север, но и центральные области, а также отдельные районы Харьковщины. Продолжится похолодание. На юге и востоке погода особо не изменится: дни будут солнечными, теплыми и без осадков.

8 ноября дожди уйдут. День будет теплым и ясным. На юге ожидается до +20 градусов, в восточных областях до +18. В Киеве возможны новые температурные рекорды. В западной части страны будет прохладнее — не выше +11−14 градусов.

Напомним, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, приход зимы откладывается. Первые ощутимые морозы придут в Украину в середине ноября, а настоящую зиму следует ожидать со второй декады декабря. Об этом в материале «ФАКТОВ» «Много снега и морозы: когда в Украине начнется настоящая зима».

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