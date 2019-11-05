- 17:23 Недетский скандал в Никополе: воспитатели детсада "забыли" двухлетнего ребенка на улице после прогулки
- 16:37 "А был ли мальчик"?: подозреваемому в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе смягчили обвинение
- 16:31 Ксения Собчак умилила сеть трогательным поздравлением от маленького сына
- 16:25 НБУ снова "уронил" курс доллара после укрепления американской валюты 5 ноября
- 16:17 Гороскоп на 6 ноября для всех знаков зодиака
- 16:14 Аппетитные цветные блинчики «Яркий день»: легкий рецепт, быстро и вкусно
- 16:13 Нерадивые добытчики песка спровоцировали самый массовый за последние десятилетия мор рыбы на Херсонщине
- 16:13 Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ угрожает остановкой украинских АЭС, — эксперт
- 16:11 Фонд принца Чарльза оказался в центре скандала из-за фальшивых картин стоимостью сотни миллионов долларов
- 16:06 «Барселона» — «Славия»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 16:00 Покончить с "совком": в Украине хотят изменить систему трудоустройства людей с инвалидностью
- 16:00 Голливудская звезда собирается рекламировать для туристов оккупированный Россией Крым
Ноябрь идет на рекорд: в Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 139 лет
Ноябрь в нынешнем году продолжает устанавливать новые температурные рекорды. После солнечного и непривычно теплого дня 4 ноября, когда столбики термометров в Киеве показали +17,6°С, такой же теплой оказалась и ночь с 4 на 5 ноября.
По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в ночь на 5 ноября температура не опустилась ниже +12,3°. За 139 лет наблюдений такой теплой ночь была лишь дважды (первый раз — в 1930 году).
Еще один рекорд, поставленный 4 ноября, касается среднесуточной температуры. Был побит рекорд 1996 года, и средняя за сутки температура достигла +12,9°С. Климатологи говорят, что такие значения соответствуют норме на 21 сентября.
Напомним, синоптики прогнозируют, что уже скоро в Украине установится типичная для зимы погода. Об этом в материале «ФАКТОВ» «Много снега и морозы: когда в Украине начнется настоящая зима».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...