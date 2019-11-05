Украина

Ноябрь идет на рекорд: в Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 139 лет

Ноябрь в нынешнем году продолжает устанавливать новые температурные рекорды. После солнечного и непривычно теплого дня 4 ноября, когда столбики термометров в Киеве показали +17,6°С, такой же теплой оказалась и ночь с 4 на 5 ноября.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в ночь на 5 ноября температура не опустилась ниже +12,3°. За 139 лет наблюдений такой теплой ночь была лишь дважды (первый раз — в 1930 году).

Еще один рекорд, поставленный 4 ноября, касается среднесуточной температуры. Был побит рекорд 1996 года, и средняя за сутки температура достигла +12,9°С. Климатологи говорят, что такие значения соответствуют норме на 21 сентября.

Напомним, синоптики прогнозируют, что уже скоро в Украине установится типичная для зимы погода. Об этом в материале «ФАКТОВ» «Много снега и морозы: когда в Украине начнется настоящая зима».

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