Украина

Новый поворот в «деле Труханова»: мэр Одессы рассказал в суде, зачем ходит к бывшей жене

В среду, 6 ноября, в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) состоялось судебное заседание по делу об обвинении городского головы Одессы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации.

«В заседании приняли участие прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), поскольку фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 366−1 УК Украины», — сообщили в САП.

Как отметили в Центре противодействия коррупции (ЦПК), «это дело, по ст. 366−1 УК Украины — исключительно в отношении лично мэра Одессы, без каких-либо его подчиненных». Конкретнее — по недекларированию личного имущества на 32 и 18 миллионов гривен в 2015—2016 годах.

«В частности, в декларациях не отражены многочисленные объекты собственности гражданской жены Труханова — Татьяны Колтуновой. Это и квартира в Одессе в 234,5 кв. м, дача в 560,6 „квадратов“, эллинг (своеобразный гараж для хранения и ремонта судов) площадью 228,8 кв. м, два паркоместа, нежилое помещение в 271 кв. м», — конкретизировали в ЦПК.

Отмечается, что не внесены в декларацию дорогостоящие автомобили Toyota RAV4 и Mercedes ML350 CDI4 Matic, а также доли в четырех компаниях и доходы бывшей жены.

Известно, что Труханов находился в официальном браке с Колтуновой с 1985-го по 1997 год. Однако, как отмечает следствие, «вне брака» у них родилась дочь, а еще «в 2015—2016 годах они имели общий быт, взаимные права и обязанности».

Детективы Национального антикоррупционного бюро начали расследование в ноябре 2017 года. В 2018-м они проводили обыски в квартире Колтуновой, где обнаружили личные вещи одесского градоначальника: одежду, документы, носители информации, банковские карты. На этом основании обвинение делает вывод, что Труханов должен был указать в электронной декларации имущество Колтуновой, даже если они уже и не состояли в законном браке.

После ознакомления с текстом обвинения Генадий Труханов отказался признавать свою вину. Он заявил, что процесс является попыткой политического давления на него и вмешательством в его личную жизнь. Мэр подтвердил, что периодически навещает свою бывшую супругу, с которой знаком со школы и с которой у них общая дочь — Алиса Труханова. Потому, мол, в квартире Колтуновой имеются его личные вещи.

Выслушав обвинение и реакцию обвиняемого на него, председательствующий судья Виктор Ногачевский объявил, что суд переходит к этапу изучения доказательств. Приступят к этому на следующем заседании — 22 ноября.

Помимо того, ВАКС должен рассмотреть апелляцию САП на оправдательный приговор Труханову и ряду других лиц, вынесенный Малиновским райсудом Одессы по так называемому «делу Краяна».

Напомним, Геннадия Труханова обвиняли в завладении 185 млн грн местного бюджета Одессы при покупке здания бывшего завода «Краян».

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