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Угрожали изнасиловать: российский солдат объяснил, почему застрелил восьмерых сослуживцев

14:57 6 ноября 2019 507
россия военный
Инф. «ФАКТОВ»

Российский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в воинской части в Забайкалье восьмерых сослуживцев, объяснил подоплеку жестокой бойни. Солдат дал понять, что его мотивы не имеют ничего общего с теми, что называло российское Минобороны. Там сваливали случившуюся бойню сначала на нервный срыв военнослужащего, а потом — на увлеченность срочника компьютерными играми-«стрелялками».

Ранее солдат уже намекал, что причиной расстрелять сослуживцев были «неуставные отношения». Сейчас задержанный решил высказываться максимально прямо и объяснил, что ему угрожали изнасилованием.

«В тот день они пообещали меня „опустить“. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже „опускали“, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?» — приводит показания солдата Telegram-канал Baza.

Срочник объяснил, что из всех его жертв двое пострадали случайно: «Случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем ни при чем». К остальным у меня жалости нет никакой".

Рассказал Шамсутдинов и о дедовщине в воинской части. У солдата практически сразу же отобрали телефон, забирали деньги, избивали. «Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?» — добавил он.

Напомним, 25 октября в российской военной части в Забайкалье в закрытом городе Горный случилось ЧП. Солдат во время смены караула расстрелял сослуживцев. Сначала срочник выстрелил в офицера, а затем расстрелял и других военнослужащих. Всего были убиты восемь человек, двое ранены. Стрелок сам сдался спецназу.

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