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В России по ошибке "похоронили" звезду фильма "Любовь и голуби"
Российского актера Александра Михайлова, который сыграл Василия Кузякина в фильме «Любовь и голуби», по ошибке похоронили в СМИ.
Дело в том, что в Петербурге на 64-м году жизни умер заслуженный артист России, профессор кафедры медных духовых и ударных инструментов Александр Михайлов. Но росСМИ написали о смерти его 75-летнего знаменитого тезки.
Другим представителям СМИ удалось связаться с актером. Он был в поезде и еще не слышал о «своей смерти».
«Господи, ужас какой. Как на это реагировать? Я подумаю… Спасибо за информацию! Я еду в поезде в Санкт-Петербург», — ответил Михайлов Teleprogramma.pro.
Напомним, что летом 2018 года Москве в возрасте 55 лет умер популярный актер Игорь Лях, который сыграл Митьку в фильме «Любовь и голуби».
А весной 2018 года умерла Нина Дорошина, сыгравшая главную женскую роль в фильме.
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