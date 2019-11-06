Происшествия

Угоняли дорогие машины: в Херсоне задержали автоугонщиков во главе со «смотрящим» по кличке Колыхай (фото)

42-летний житель Херсона, известный в криминальном мире по прозвищу Колыхай, вместе с подельником задержан полицией при расследовании угона внедорожника Range Rover местной жительницы.

Как сообщила «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации полиции Херсонской области Татьяна Пшонь, 1 ноября около полудня на «102» позвонила 33-летняя жительница областного центра и рассказала, что вечером 31 октября она заехала на парковку вблизи своего дома, поставила машину на сигнализацию и ушла домой. В полдень следующего дня обнаружила, что автомобиль исчез.

К расследованию и установлению злоумышленников подключились оперативники управления уголовного розыска. Полицейские установили местонахождение автомобиля и задержали двух подозреваемых. Как выяснилось, угонщики специализировались исключительно на машинах престижных марок. После кражи авто ставили в гараж в Днепровском районе. Спустя несколько дней связывались с владельцем автомобиля и договаривались о возвращении машины за «вознаграждение».

Как рассказал начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин, оперативники установили, что к совершению преступления причастен гражданин, известный в криминальных кругах как «смотрящий на воле» за Херсоном. Вечером 5 ноября сотрудники управления уголовного розыска при поддержке бойцов роты полиции особого назначения задержали двух подозреваемых (в т. ч. «смотрящего») во время «возвращения» внедорожника владелице. Установлено, что незаконной деятельностью похитители автомобилей занимались уже не менее двух лет.

Уголовное производство открыто по статье Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Решается вопрос о взятии подозреваемых под стражу.

Как стало известно «ФАКТАМ», по неподтвержденным данным, ныне задержанный «смотрящий» по кличке Колыхай вместе с подельниками совершил около 30 краж автомобилей по вышеописанной схеме. В последнем случае от хозяйки машины за ее возврат требовали 30 тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киевской области задержали банду, которая похищала автомобили во многих областях Украины. В нее входили 12 человек, руководил бандой угонщик-рецидивист.

«ФАКТЫ» также писали, что в Киеве со стрельбой задержали автоугонщика, который пытался скрыться вместе с заскочившим в машину оперативником.

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