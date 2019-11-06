Новые тренды в маникюре: самые стильные дизайны сезона (фото)

Стиль жизни

Стильный маникюр выделяет его обладательницу из окружающих. Он всегда эффектен и свидетельствует о том, что она стремится шагать в ногу со временем. Такой маникюр учитывает новые тренды. Он на пике моды, а в иных случаях даже опережает ее. Идеями стильного маникюра с «ФАКТАМИ» поделились ведущие нейл-стилисты из разных стран мира. Они представили свои лучшие работы.

Мария Балодис — нейл-стилист из Израиля. Она художник и архитектор по образованию. Ее профессиональное кредо: маникюр должен быть безупречным. Что это значит? Архитектура ногтя должна быть идеальна, а дизайн — креативным. Дизайны Марии Балодис сродни эксклюзивным вещам в дизайнерском бутике. Хочется примерить на себя практически все. Мария Балодис не следует моде, а создает ее. Каждая ее работа — произведение искусства.

— Красно-черно-белый маникюр всегда будет на пике популярности, — считает Мария Балодис. — Это трио цветов очень эффектно. Вообще, красный хорош тем, что сочетается со многими цветами.

Такой маникюр смотрится очень стильно (фото из альбома Марии Балодис)

— В этом сезоне очень популярны в нейл-арте зеленые оттенки и растительные мотивы. Утонченная флористика в стиле минимализма элегантна.

Растительные мотивы, оттенки зеленого напоминают о прошедшем лете. К слову, зеленый цвет присутствует в природе и осенью (фото из альбома Марии Балодис)

- Deep design — эффект, когда в покрытии остаются прозрачные фрагменты. За счет этого оно кажется глубоким и объемным.

Deep design – визитная карточка в творчестве Марии Балодис (фото из альбома Марии Балодис)

Ирен Костова — нейл-стилист из Болгарии. Она художник. Ее пейзажи и портреты на ногтях — настоящие шедевры нейл-арта. Каждая деталь выписана с любовью. Ирен Костова — многократный призер международных конкурсов по ногтевому дизайну. Ее работы вызывают восхищение.

— Урбанистические мотивы — ультрамодный дизайн, — говорит Ирен Костова. — Такой маникюр с графическими фантазиями отлично впишется в ваш гардероб, если вы одеты по последнему слову моды.

По словам нейл-стилиста, очень эффектно сочетание в маникюре портрета и геометрии, а также пейзажа и геометрии. Лаконичность и стильность достигается за счет выбора трех базовых цветов, которые созвучны с настроениями сезона. Например, красного, черного и белого. К слову, эти цвета актуальны и в геометрическом дизайне.

Графический портрет на ногтях модницы не останется без внимания окружающих (фото из альбома Ирен Костовой)

— Очень красиво смотрится на ногтях пейзаж. Осенью он должен быть в теплой осенней палитре цветов.

Пейзаж – одна из визитных карточек нейл-стилиста Ирен Костовой (фото из альбома Ирен Костовой)

— Особенно стильно смотрится на ногтях графика. Люди под зонтом — один из осенних мотивов. Ведь осенью часто бывает дождь.

Графика – ультрастильный дизайн этого сезона (фото из альбома Ирен Костовой)

Нейл-стилист из Болгарии Ирина Кулик-Граматикова очень креативна. Ее работы придутся по вкусу тем, кто хочет чего-то особенного. Ирина смело экспериментирует с цветовой палитрой и техниками. Каждая ее творческая находка — что-то необыкновенное. Ее работы никого не оставят равнодушными, потому что в каждой заложена какая-то яркая эмоция.

— Этой осенью в моде эффект «кошачий глаз», — говорит Ирина Кулик-Граматикова. — Очень красиво смотрится такой дизайн в трендовых тонах осени.

Маникюр «кошачий глаз» в исполнении Ирины Кулик-Граматиковой безупречен. От него нельзя отвести взгляд (фото из альбома Ирины Кулик-Граматиковой)

— Солнечно-желтый маникюр — также хит осени. Один из ноготков стилизован под янтарь. Еще один имеет матовое покрытие. Очень стильно!

Такой маникюр даже в пасмурный день создаст солнечное настроение (фото из альбома Ирины Кулик-Граматиковой)

— Черные абстракции с красным кораллом — одно из эффектных сочетаний, которое нравится стильным женщинам. Оттенки красного актуальны в любое время года.

Любительницам яркого дизайна понравится такой вариант. У каждой женщины свой любимый оттенок красного (фото из альбома Ирины Кулик-Граматиковой)

Нейл-арт предлагает новые тренды постоянно. Если вы хотите проверить, насколько хорошо ориентируетесь в моде, ответьте на вопросы викторины «Будь в тренде!»

1. Как называется любимый маникюр невест, который, впрочем, идеально подходит и для каждого дня? 2. Какую салонную процедуру нейл-стилисты чаще всего советуют для ухода за руками? 3. Какой нейл-дизайн ассоциируется с водой? 4. Как называется растение в Провансе, цвет которого является одним из трендовых этой осенью? 5. Какое еще название имеет французский маникюр? 6. Как называется популярный декор ногтей в виде бусин? 7. Какой атрибут осени стал одним из трендов сезона? 8. Как называются модные оттенки сезона, ассоциирующиеся с напитком? 9. Какой цвет чаще всего дополняет дуэт красного и черного? 10. Как называется популярный дизайн, который ассоциируется со школьным предметом? Правильные ответы 1. Беби-бумер 2. Парафинотерапия 3. Аквариумный дизайн 4. Лаванда 5. Френч 6. Бульонка 7. Лист 8. Винные 9. Белый 10. Геометрия Подведем итоги. Если вы ошиблись не более двух раз, вы модница и эрудит в одном лице. Ваше знание трендов осени почти безупречно. Вы можете быть образцом для окружающих, ведь, вероятнее всего, так же хорошо ориентируетесь в моде в целом. В магазинах вы легко отличаете модные вещи от тех, которые залежались. Запросто оперируете новыми фэшн- терминами. Вам не нужно объяснять, что такое мюли, худи и шатуш. Вы женщина на все сто! Если вы ошиблись не более четырех раз, значит, стараетесь идти в ногу со временем, но догнать его порой не так уж и просто. Вы уважительно относитесь к моде, и это очевидно. Ваш стиль производит приятное впечатление. Совершенствуйтесь, двигайтесь вперед! Быть стильной вам к лицу. Если вы ошиблись больше четырех раз, это не трагедия. Знать все невозможно. Важно то, что вы стремитесь быть в курсе модных тенденций. А это уже повод для того, чтобы наградить вас комплиментом. Вдохновения вам в движении вперед!

Ранее о новых трендах в маникюре «ФАКТАМ» рассказала многократный призер международных чемпионатов по ногтевому дизайну нейл-стилист из Румынии Диана Ипиеску. Она посоветовала модницам обратить внимание на бордовые и коричневые тона, а также золотые блестки.

О том, какой декор в маникюре сейчас на пике популярности, «ФАКТАМ» рассказала и призер международного чемпионата по нейл-арту Даниэла Опроаика. По мнению нейл-стилиста, в тренде осенние сочетания цветов и пейзажи.

Фото в заголовке из альбома Марии Балодис

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