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«Динамо» — ПАОК: онлайн-видеотрансляция матча Юношеской лиги чемпионов

16:58 6 ноября 2019 70
Динамо&nbsp;— ПАОК
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В среду, 6 ноября, киевское «Динамо» (U19) на своем клубном стадионе имени Валерия Лобановского проведет первый поединок второго раунда Юношеской Лиги УЕФА против чемпиона Греции ПАОКа.

О важности предстоящей встречи говорит хотя бы тот факт, что голкипер основной команды «Динамо» Руслан Нещерет не полетел вместе с «основой» на игру Лиги Европы против «Копенгагена», а присоединится к подопечным Алексея Михайличенко в Дании только после игры с греками.

За онлайн-видеотрансляцией матча «Динамо» (U19) — ПАОК (U19) следите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости. Начало трансляции — 6 ноября в 17:00.

Ответная встреча соперников состоится 27 ноября на стадионе «Тумба» в Салониках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в первом раунде Юношеской лиги УЕФА разгромило по сумме двух встреч македонскую «Шкендию».

Фото Виктора ПЕРЕГНЯКА

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