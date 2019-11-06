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«Терминатор Фатум» со Шварценеггером потеснил «Джокера» по кассовым сборам
«Терминатор: Фатум», стартовавший в кинотеатрах 31 октября, уверенно захватил лидерство в мировом прокате. По итогам первого уик-энда фильму режиссера Тима Миллера удалось собрать 125,7 миллиона долларов, потеснив на второе место «Джокера», который идет уже шестую неделю.
Теперь уже ни у кого нет сомнений в том, что новый «Терминатор» окупит расходы (съемки обошлись в 185 миллионов долларов) и принесет неплохую прибыль. Критики дают фильму преимущественно положительные оценки. Многие считают, что успеху картины у зрителей способствовало в первую очередь возвращение в проект Джеймса Камерона (Камерон выступил в роли продюсера и соавтора сценария) и Линды Гамильтон. Они не принимали участие в съемках этой популярной киносерии с 1991 года, когда вышел «Терминатор-2: Судный день». Отмечается также харизматичная игра Арнольда Шварценеггера.
О новом «Терминаторе» и о себе Арнольд Шварценеггер рассказал в откровенном интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.
Трейлер фильма смотрите здесь.
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