Под Харьковом старушку загрызла собственная собака

Происшествия

5 ноября в Харьковской области женщина пенсионного возраста погибла от укусов собаки. Ранее домашними животными была растерзана старушка на Черниговщине. О происшествии информирует пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

В Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о госпитализации 71-летней пенсионерки — она получила многочисленные раны конечностей и туловища и потеряла много крови.

Пожилая женщина вскоре скончалась. Полиция установила, что старушку настолько сильно покусала ее собственная собака.

Обстоятельства инцидента продолжают устанавливаться.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области собака насмерть загрызла девушку. Ее привезли без сознания в приемный покой. Голова была проломлена от укусов, ноги были разорваны, на них не осталось живого места. Девушка умерла от ран.

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