- 15:58 Стало известно, сколько Киев задолжал по пенсиям жителям ОРДЛО
- 15:48 Под Киевом лже-волонтер украла у мамы 3-месячного ребенка
- 15:47 В Киеве представили уникальную книгу из библиотеки Ярослава Мудрого
- 15:32 Бургеры, пицца и техобслуживание: СМИ узнали, во сколько обошелся пресс-марафон Зеленского
- 15:18 В Одессе спустили на воду катера Island для ВСУ: в сети показали яркие фото
- 15:17 «Пенсий не будет» в Луганске придумали новую ловушку с «паспортами ЛНР»
- 15:02 Жуткая смерть: под Запорожьем собаки растерзали старушку
- 14:51 Децентрализация по-новому: у Зеленского собрались значительно сократить количество депутатов местных советов
- 14:48 Коломойского и Боголюбова обязали оплатить расходы "ПриватБанка"
- 14:46 Где смотреть онлайн «Аякс» — «Челси»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 14:33 Селена Гомес рассказала о несчастной любви в новом клипе
- 14:28 Дифтерия наступает: в Ужгороде 12 студентов попали в больницу с опасным заболеванием
Жуткая смерть: под Запорожьем собаки растерзали старушку
В воскресенье, 20 октября, в селе Семеновка нашли в бессознательном состоянии местную жительницу 48-го года рождения — у нее были страшные рваные раны на руках. Это не первый случай, когда собака насмерть загрызает человека. О происшествии сообщает издание «Районка».
По словам свидетелей, руки старушки были разорваны до костей. Также были заметны рваные раны на лице и животе. Скорее всего, на женщину напали собаки. Есть информация о том, что старушка злоупотребляла спиртными напитками.
Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы, где она скончалась.
Причину смерти установит медэкспертиза. Полиция проводит следствие.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе агрессивный пес бойцовской породы порвал мужчине лицо.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...