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Происшествия

Жуткая смерть: под Запорожьем собаки растерзали старушку

15:02 23 октября 2019 525
Разъяренная собака
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 20 октября, в селе Семеновка нашли в бессознательном состоянии местную жительницу 48-го года рождения — у нее были страшные рваные раны на руках. Это не первый случай, когда собака насмерть загрызает человека. О происшествии сообщает издание «Районка».

По словам свидетелей, руки старушки были разорваны до костей. Также были заметны рваные раны на лице и животе. Скорее всего, на женщину напали собаки. Есть информация о том, что старушка злоупотребляла спиртными напитками.

Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы, где она скончалась.

Причину смерти установит медэкспертиза. Полиция проводит следствие.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе агрессивный пес бойцовской породы порвал мужчине лицо.

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