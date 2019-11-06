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Больно смотреть: в сети показали свежие фото поселка под Донецком

18:13 6 ноября 2019 62
Больно смотреть: в сети показали свежие фото поселка под Донецком
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали очередные фотосвидетельства «торжества» «русского мира» в поселке Спартак в Ясиноватском районе под Донецком. Блогер с ником «Заброшки.Донецк», показал разрушенный детский сад № 20 «Колосок».

До 2014 года двор детсада был огорожен еврозабором, от которого сегодня осталось лишь несколько частей. На участках, где раньше играли дети, сохранилась ржавая лесенка, также осталась почти целая карусель.

Само двухэтажное здание, где ранее находились дети, практически полностью разбито и разграблено мародерами. Они же разбирали расположенный по соседству частный дом, причем делали это практически под прицелом фотокамеры.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» неоднократно публиковали пессимистичные фото из захваченного боевиками Донецка, а недавно в сети появилось видео из заброшенного универмаге в Шахтерске, который оккупировали беспризорные животные.

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