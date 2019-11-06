24.53 / 24.77 27.11 / 27.52
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Лиза Пескова нарвалась на жесткую критику в сети из-за слишком откровенного наряда (фото)

20:24 6 ноября 2019 1074
Лиза Пескова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, 21-летняя Елизавета, которая ранее заявила о скором замужестве, возмутила сеть откровенным нарядом.

Так, Лиза опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в спальне. На девушке — черный пеньюар.

Пескова

«Лиза, на фото ты позиционируешь себя, как женщина с низкой социальной ответственностью и культурой. Ни одна дочь европейского лидера не позволит себя так фотографировать, да еще в инстаграм выкладывать», — возмутились подписчики.

Пескову также попросили «передать папе, что в стране п… ц».

Пескова

Пескова

Интересно, что, по слухам, жених Лизы Песковой родом из Чечни и очень чтит традиции отцов и дедов. Как он относится к нарядам девушки, не сообщается.

Отметим, что запись о замужестве и женихе исчезла из «дневника» Лизы.

Напомним, что ранее дочь Пескова попала в скандал из-за стажировки в Европарламенте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Тина Кароль

Все по-настоящему: Тина Кароль раскрыла тайну отношений с Даном Баланом

Заворотнюк и Жингунов

«Что-то в ней было фальшиво»: Заворотнюк заподозрили в неискренности

Лиза Пескова

Лиза Пескова нарвалась на жесткую критику в сети из-за слишком откровенного наряда (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер