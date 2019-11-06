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Лиза Пескова нарвалась на жесткую критику в сети из-за слишком откровенного наряда (фото)
Дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, 21-летняя Елизавета, которая ранее заявила о скором замужестве, возмутила сеть откровенным нарядом.
Так, Лиза опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в спальне. На девушке — черный пеньюар.
«Лиза, на фото ты позиционируешь себя, как женщина с низкой социальной ответственностью и культурой. Ни одна дочь европейского лидера не позволит себя так фотографировать, да еще в инстаграм выкладывать», — возмутились подписчики.
Пескову также попросили «передать папе, что в стране п… ц».
Интересно, что, по слухам, жених Лизы Песковой родом из Чечни и очень чтит традиции отцов и дедов. Как он относится к нарядам девушки, не сообщается.
Отметим, что запись о замужестве и женихе исчезла из «дневника» Лизы.
Напомним, что ранее дочь Пескова попала в скандал из-за стажировки в Европарламенте.
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