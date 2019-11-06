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Потасовка со стрельбой в Харькове: появились данные о подозреваемом (видео)
Перестрелка на Салтовке в Харькове, в результате которой был ранен 30-летний гражданин Азербайджана, устроил его 36-летний соотечественник, который уже сбежал в Россию.
По информации заместителя начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрея Шарнина, подозреваемый около 22:00 5 ноября пересек границу Украины в пункте пропуска Гоптовка.
«Сейчас решается вопрос об объявлении мужчины в международный розыск и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — отметил полицейский.
Напомним, стрельба произошла вечером 5 ноября возле спортивного клуба на улице Валентиновская. Пострадавший получил ранение живота, предплечья и ноги. В настоящее его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
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