Происшествия

Потасовка со стрельбой в Харькове: появились данные о подозреваемом (видео)

Перестрелка на Салтовке в Харькове, в результате которой был ранен 30-летний гражданин Азербайджана, устроил его 36-летний соотечественник, который уже сбежал в Россию.

По информации заместителя начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрея Шарнина, подозреваемый около 22:00 5 ноября пересек границу Украины в пункте пропуска Гоптовка.

«Сейчас решается вопрос об объявлении мужчины в международный розыск и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — отметил полицейский.

Напомним, стрельба произошла вечером 5 ноября возле спортивного клуба на улице Валентиновская. Пострадавший получил ранение живота, предплечья и ноги. В настоящее его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter