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Происшествия

Потасовка со стрельбой в Харькове: появились данные о подозреваемом (видео)

21:04 6 ноября 2019 128
Потасовка со стрельбой в Харькове: появились данные о подозреваемом (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

Перестрелка на Салтовке в Харькове, в результате которой был ранен 30-летний гражданин Азербайджана, устроил его 36-летний соотечественник, который уже сбежал в Россию.

По информации заместителя начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрея Шарнина, подозреваемый около 22:00 5 ноября пересек границу Украины в пункте пропуска Гоптовка.

«Сейчас решается вопрос об объявлении мужчины в международный розыск и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — отметил полицейский.

Напомним, стрельба произошла вечером 5 ноября возле спортивного клуба на улице Валентиновская. Пострадавший получил ранение живота, предплечья и ноги. В настоящее его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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