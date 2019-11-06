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Из-за строительства Шулявского моста в Киеве в ночь на 7 ноября изменились маршруты троллейбусов
В связи со строительством Шулявского путепровода и ремонтом контактной сети на бульваре Тараса Шевченко в ночь на 7 ноября (с полуночи до 05:00) изменятся троллейбусные маршруты №№ 92Н, 93Н, 94Н:
- № 92Н поедет от проспекта Свободы до улицы Маршала Гречко по действующей схеме, затем по улицам Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому и снова вырулит на постоянный маршрут;
- №№ 93Н, 94Н — соответственно от улицы Чернобыльской и проспекта Курбаса до проспекта Победы по своим маршрутам, далее по улицам Щербаковского, Стеценко, Академика Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому, улице Огиенко до ж/д вокзала «Южный».
В то же время в ночь на 7 ноября из-за ремонта трамвайных путей на улице Ялтинской (Дарницкий район) сокращается график работы двух трамваев — №№ 8 и 29. Последние отправления № 8 по собственному маршруту — от станции метро «Лесная» в 22:36, 22:54; от станции метро «Позняки» — в 22:26, 22:50; № 29 — от станции метро «Лесная» в 22:40, 22:58; от станции метро «Бориспольская» — в 22:25, 22:45. Восстановить режим движения указанных маршрутов должны в 05:00.
Ранее сообщалось, что из-за масштабного потопа в центре столицы менялись маршруты общественного транспорта. Троллейбусы №№ 40, 40К, 3, 9, 12, 14 и автобусы № 69 в настоящее время курсируют по измененным маршрутам. Это связано с устранением аварии на теплосети на улице Саксаганского — на участке от Шота Руставели до Большой Васильковской. В то же время улица Шота Руставели открыта для движения.
«ФАКТЫ» также информировали, что с четверга, 7 ноября, въезд в Киеве грузовых автомобилей в утренние и вечерние часы пик ограничат. Грузовикам с разрешенной массой более 4,5 тонны закроют въезд с 07:00 до 10:00 и вечером — с 17:00 до 20:00. Пока ограничение введут со стороны Житомира, а впоследствии — и на других направлениях (фуры должны парковаться на подъездах к столице).
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