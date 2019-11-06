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Ярославский – Зеленскому в Харькове: «Собирают всех, а плачу я один»
В среду, 6 ноября, во время представления нового главы Харьковской ОГА состоялся яркий диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и бизнесменом Александром Ярославским. Предметом разговора стало состояние предприятий госконцерна «Укроборонпром», 10% которых сосредоточено на Харьковщине.
Генеральный директор этого концерна Айварас Абромавичус в своем выступлении пожаловался на холод в цехах заводов.
Владимир Зеленский, обращаясь к новому губернатору Харьковщины Алексею Кучеру, предложил «собрать бизнес», а затем сказал: «Я вот увидел Александра Ярославского — никто не попался больше».
Позже Зеленский обратился к бизнесмену, который, в частности, известен тем, что несколько лет назад спас от остановки легендарный Харьковский тракторный завод: «У меня вопрос. Есть завод тысяча восемьсот девяносто какого-то года, там страшные условия. Я понимаю, что предприятие государственное. Можно, вам собрать бизнес-ассоциацию на Харьковщине и просто дать людям нормальные условия? А мы со своей стороны, как государство. Мы должны это делать очень быстро перед зимой. Если можно решить этот вопрос, и на это есть ваша гражданская воля».
Александр Ярославский напомнил, что сейчас на оборонных заводах та же ситуация, что была на ХТЗ до покупки им этого предприятия, только государство не помогало, а мешало: «Я там платил зарплату просто на стоящем заводе. Мы бились, бились, пока не запустили производство. Пришло СБУ и директору, начали придумывать какие-то безумные подсудные статьи. Я его год по подвалам прятал. Зато сегодня почти 3 тысячи человек имеют зарплату, работу. А это предприятие мы бы могли потерять точно так же».
Владимир Зеленский пообещал, что к Ярославскому больше «никакое СБУ не придет», и снова попросил: «Но можно сейчас нам хотя бы помочь? Мы можем по стратегическим планам потом встречаться, разговаривать. Можно бизнесменов собрать?»
Ярославский ответил: «Я уже собрался, не надо меня собирать. Много бизнесменов не надо. То футбол, то еще что-то, в итоге я один оказываюсь. Собирают всех, а плачу я один». И пошутил: «Когда вы меня заметили, я понял, что попал».
Ярославский пообещал помочь президенту Украины и правительству: «Конечно, поможем. Вопрос закрыт, не надо ни законопроектов, ни агитаций, ничего. Правда, 10% «Укроборонпрома не потяну».
А Владимир Зеленский сказал, что будет «часто приезжать на Харьковщину, раз все так решается очень быстро».
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..