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Происшествия

Фура протаранила несколько авто в Киеве: первые фото и видео с места масштабного ДТП

21:52 6 ноября 2019 254
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на улице Братиславской произошло масштабное ДТП с участием фуры. По неизвестной причине она протаранила сразу нескольких грузовых и легковых авто. Напомним, 6 ноября около полудня на окружной Львова в серьезное ДТП попали две фуры.

На месте работает полиция, прибыла «скорая помощь» и оперативно-следственная группа.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

В сети появилось фото и видео с места инцидента.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Одессе фура застряла под железнодорожным мостом и заблокировала движение.

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