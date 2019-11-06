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Фура протаранила несколько авто в Киеве: первые фото и видео с места масштабного ДТП
В Киеве на улице Братиславской произошло масштабное ДТП с участием фуры. По неизвестной причине она протаранила сразу нескольких грузовых и легковых авто. Напомним, 6 ноября около полудня на окружной Львова в серьезное ДТП попали две фуры.
На месте работает полиция, прибыла «скорая помощь» и оперативно-следственная группа.
По предварительным данным, есть пострадавшие.
В сети появилось фото и видео с места инцидента.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Одессе фура застряла под железнодорожным мостом и заблокировала движение.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..