Происшествия

Две фуры вылетели в кювет: в сеть выложили фото и видео масштабной аварии на Львовщине

В среду, 6 ноября, около полудня на окружной Львова в серьезное ДТП попали две фуры — есть пострадавшие. Ранее на трассе Львов — Луцк в аварии погибли три человека.

Фото и видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием фур в сеть выложил Игорь Зинкевич. «По предварительным данным, у водителя разрыв ноги, а у напарника — перелом позвоночника и таза. Движение парализовано», — сообщил он на своей страничке в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на автодороге Киев — Харьков в серьезное ДТП попал пассажирский автобус, в котором ехали 32 пассажира. Водитель пассажирского транспорта, возможно, уснул за рулем и столкнулся с грузовиком.





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