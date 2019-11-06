- 13:53 В Полтавской области мужчина заставил 15-летнюю девочку сниматься в порно
- 13:43 Две фуры вылетели в кювет: в сеть выложили фото и видео масштабной аварии на Львовщине
- 13:41 «Динамо» (Загреб) — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 13:35 В Одессе иностранный студент погиб на стадионе: подробности трагедии
- 13:34 Экстренно госпитализирована легендарная Катрин Денев
- 13:29 Фурам запретят заезжать в Киев в час пик: что об этом известно
- 13:20 Что происходит в Золотом после отвода войск: волонтер рассказала о настроениях жителей
- 13:18 Из ресторана в больницу: на Львовщине гости массово отравились на свадьбе
- 13:13 Политикой не интересуемся, о войне что-то слышали: опрос киевлян на видео шокировал сеть
- 13:09 Умер актер — звезда российских сериалов
- 13:05 Доллар дешевеет: что будет с курсами валют в ноябре
- 13:02 Порядочные люди: коллега Сивохо по СНБО сделал странное заявление о главарях "ДНР"-"ЛНР"
Две фуры вылетели в кювет: в сеть выложили фото и видео масштабной аварии на Львовщине
В среду, 6 ноября, около полудня на окружной Львова в серьезное ДТП попали две фуры — есть пострадавшие. Ранее на трассе Львов — Луцк в аварии погибли три человека.
Фото и видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием фур в сеть выложил Игорь Зинкевич. «По предварительным данным, у водителя разрыв ноги, а у напарника — перелом позвоночника и таза. Движение парализовано», — сообщил он на своей страничке в Facebook.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на автодороге Киев — Харьков в серьезное ДТП попал пассажирский автобус, в котором ехали 32 пассажира. Водитель пассажирского транспорта, возможно, уснул за рулем и столкнулся с грузовиком.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!