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«Это было покушение»: стало известно, кто находился во взорванной в Киеве машине
В пострадавшей от взрыва в Киеве на Житомирской трассе машине находился директор фармацевтической компании Игорь Сало. Об этом сообщает telegram-канал Klymenko Time.
«Это было покушение на директора фармацевтической компании Игоря Сало. Взорван его автомобиль марки Мерседес-Benz S600, госномер АА0070МІ. По предварительной информации подъехал неизвестный мотоциклист и положил на крышу неизвестный предмет, который взорвался. В результате взрыва в авто Игорь Сало и его водитель тяжело ранены, охранник погиб», — сообщили журналисты.
По информации канала, разыскивается мотоцикл спортивный предварительно марки BMW черного цвета (госномер точно неизвестен — АА3777 или АА3277) сзади на мотоцикле установлен багажник (коробка), за рулем человек весь в черном и черном шлеме.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», помимо Мерседес-Benz S600 от взрыва пострадали несколько автомобилей, которые находились рядом. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС и несколько карет скорой помощи.
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