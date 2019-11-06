В Киеве взорвали автомобиль: погиб водитель, ранены пассажиры (видео)

Происшествия

Вечером в среду, 6 ноября, в Киеве неизвестные взорвали автомобиль представительского класса. В результате взрыва погиб по меньшей мере один человек, передает информационный ресурс dtp.kiev.ua.

«На Житомирской трассе подорвали Мерседес… Серьёзно пострадал один человек, двое пассажиров получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Происшествие произошло в Святошинском районе столицы около 22 часов.

Предварительно известно, что неизвестный на мотоцикле подъехал к автомобилю марки Mercedes-Benz и положил на крышу авто неустановленный предмет. После того, как мужчина скрылся с места происшествия, предмет взорвался.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

В результате взрыва один человек, находившийся в автомобиле, погиб. Сейчас также известно, что машина принадлежит жительнице столицы 1985 года рождения, однако не известно, кто именно находился в салоне авто.

В столице объявлен план «Сирена».

Также в результате взрыва пострадали несколько автомобилей, которые находились рядом.

На месте взрыва работают спасатели ГСЧС, и несколько карет скорой помощи.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что во вторник, 5 ноября, в Запорожье произошло жуткое ДТП — маршрутное такси сбило 14-летнего школьника прямо на пешеходном переходе. Когда маршрутка сбила парня, удар был настолько сильным, что школьник буквально отлетел в сторону. При этом водитель маршрутки решил скрыться с места происшествия, а пассажиры не пытались ему в этом помешать.

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