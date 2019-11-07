Пуговка из «Папиных дочек» повзрослела: Катя Старшова показала зрелого «бойфренда»

Шоу-бизнес

Российская актриса Катя Старшова, запомнившаяся украинскому зрителю по роли Пуговки в сериале «Папины дочки», несколько дней назад отметила памятную дату — восемнадцатилетие. В этот день она решила порадовать подписчиков известиями о личной жизни и представила публике своего бойфренда.

О том, что актриса встречается с неким молодым человеком, было известно уже достаточно давно, тем не менее звезда сериалов предпочитала не афишировать эти отношения и не показывать своего друга поклонникам.

Исключение она решила сделать в день рождения, показав в микроблоге фото со своим избранником, а также подарки от него.

Кроме того, Катя призналась в своих чувствах.

«Люблю тебя», — написала девушка своему парню.

Большинство подписчиков порадовались за актрису, которая нашла свою любовь.

«Красивая парочка», «Ты потрясающе выглядишь», «Счастья вам», «Пуговка повзрослела», «Какие зайки», «Такие красивые», «Вы очень подходите друг к другу», «Какие вы милые», «Вы такая красивая пара», — пишут поклонники.

В то же время нашлись и хейтеры, которые посчитали, что между Катей и ее избранником просматривается определенная разница в возрасте: «А чё это за мужик, с тобой, рядом?», «Это „парень“ твой», «Я люблю тебя, хотел с тобой прожить всю жизнь, а сейчас потерял тебя, не знаю как вернуть».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по окончанию школы Катя Старшова поступила в один из самых престижных учебных заведений России — МГУ, но выбрала при этом факультет фундаментальной медицины. Для фанатов актрисы такой ее выбор был неожиданностью. Но самые верные из них, следившие за многочисленными интервью Екатерины, знали, что она давно увлекается медициной. Фолловеры поддержали ее намерения и поздравили с началом нового жизненного этапа.

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